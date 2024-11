Vendée Globe 2024 : un quatuor se dégage au large du cap de Bonne-Espérance... Suivez la position des skippeurs en direct

"Un peu de répit, ce n'est pas désagréable !", souffle Nicolas Lunven (Holcim-PRB). Après plusieurs jours durant lesquels les skippeurs en tête du Vendée Globe ont été portés par une dépression pour filer à toute allure vers le cap de Bonne-Espérance, un anticyclone ralentit un peu le rythme des concurrents. Au pointage de 7 heures, vendredi 29 novembre, Charlie Dalin (Macif), en tête, voit revenir trois poursuivants à ses trousses.

Le quatuor de tête se tient désormais en 35 milles nautiques (environ 65 kilomètres) au large du cap de Bonne-Espérance, que Charlie Dalin, Thomas Ruyant (Vulnerable), Yoann Richomme (Paprec-Arkéa) et Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) vont passer dans la matinée de vendredi. Sortis de la dépression, les skippeurs font face à un anticyclone qui les oblige à manoeuvrer pour trouver le vent, et la route n'est plus aussi rectiligne. Mais ces conditions ravissent Sébastien Simon. "Tout va bien à bord, ça s'est bien calmé, j'ai vingt noeuds de vent, sur une mer relativement calme, le bateau glisse, ce sont des conditions vraiment faciles et ça fait beaucoup de bien", affirme-t-il sur le site de la course.

Ces quatre hommes de tête ont relégué le cinquième, Nicolas Lunven, à 159 milles nautiques, mais le skippeur d'Holcim-PRB ne se fait pas de mauvais sang. "Les conditions sont un peu plus vivables que ces quatre-cinq derniers jours. Être toujours cramponné, ce n’est pas tout le temps rigolo. Le fait de profiter de conditions plutôt cool pendant deux jours va permettre de se reposer, de bien s’alimenter, de faire un bon tour du bateau et de réparer les quelques petites bricoles qui traînent", explique-t-il.

Le deuxième peloton de la flotte, composé des bateaux à dérives, descend toujours l'Atlantique et ces skippeurs devraient, eux, passer le cap de Bonne-Espérance mercredi, cinq jours après la tête.