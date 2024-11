Vendée Globe 2024 : un nombre record de participants, des bateaux toujours plus rapides... Ce qu'il faut savoir de la course autour du monde

Les skippers de la 10e édition du Vendée Globe, tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, s'élancent dimanche pour plus de deux mois en mer.

Le Vendée Globe revient pour sa 10e édition. Le départ de la plus prestigieuse course au large du monde, en solitaire et sans escale, est donné dimanche 10 novembre depuis le port des Sables d'Olonne. Vainqueur il y a quatre ans, Yannick Bestaven est candidat à sa propre succession, mais ils sont nombreux à pouvoir l'empêcher de réaliser le doublé. Avant de suivre les skippers pendant plus de deux mois, franceinfo: sport vous présente la compétition.

Un record de participants, mais un seul ancien vainqueur

La première édition du Vendée Globe, avec ses 13 bateaux au départ paraît bien loin. Cette année, ils sont 40 à prendre le départ de ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Un record. "Dans l'histoire de la course, 200 d'entre eux ont essayé de faire ce tour du monde en solitaire, seulement 114 l'ont fini,. C'est dire combien la course est hyperexigeante. C'est une épreuve qui est réservée à des héros de la mer", rappelle Alain Leboeuf, président du Vendée Globe ainsi que du département de la Vendée .

38 des 40 participants au Vendée Globe 2024, réunis à Paris le 19 septembre 2024. (Franceinfo: sport / Simon Bardet)

Vainqueur de la 9e édition (2020-2021), Yannick Bestaven (Maître Coq) tentera de réaliser ce qu'aucun skipper n'a réussi jusqu'à présent : remporter la course une deuxième fois d'affilée. Mais avec Charlie Dalin (Macif), Nicolas Lunven (Holcim-PRB), Jérémie Beyou (Charal) ou encore Thomas Ruyant (Vulnerable), ils sont nombreux à vouloir lui contester la victoire. Six femmes sont également au départ aux Sables d'Olonne avec des objectifs élevés dans cette course qui s'internationalise. Pour la première fois, un Chinois, Jingkun Xu, prendra le départ du Vendée Globe.

Un parcours inchangé, mais de nouvelles restrictions

Depuis 35 ans, les skippers empruntent toujours la même route sur le Vendée Globe. Le port des Sables d'Olonne retrouve son public pour le grand départ après une édition 2020 en plein Covid-19. Les marins débuteront avec la traversée du golfe de Gascogne pour entamer la descente de l'Atlantique, avec le fameux passage du pot-au-noir et le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène.

Le parcours de la 10e édition du Vendée Globe. (© Vendée Globe)

Les compétiteurs franchiront le premier des trois caps du Vendée Globe, le cap de Bonne-Espérance, pour entrer dans l'océan Indien. Sans entrer dans la zone d'exclusion antarctique, ils rejoindront ensuite le cap Leeuwin, en Australie, avant de s'engager dans le grand sud, sur l'océan Pacifique, avec l'objectif d'atteindre le Cap Horn avant de remonter l'océan Atlantique jusqu'aux Sables d'Olonne.

Seul changement par rapport à l'édition précédente, les bateaux devront éviter certaines zones de protection de la biodiversité. "Il est hors de question d'imaginer des collisions avec des gros mammifères marins. Je veux que cette course soit exemplaire, qu'elle respecte cette biodiversité dont on parle tant. Le Vendée Globe y prête une attention supplémentaire et veut protéger la mégafaune marine", a expliqué Alain Leboeuf. Éviter ce type de collision permet aussi de diminuer les risques pour les skippers.

Une première sous les 70 jours de course ?

Le record d'Armel Le Cléac'h, vainqueur de la huitième édition (2016-2017) en 74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes, tiendra-t-il quatre ans de plus ? Lors de l'édition 2020-2021, les skippers avaient souffert de mauvaises conditions météorologiques et n'avaient pas fait mieux. Avec des conditions plus favorables, et des Imoca (bateaux de 18,28 m de long) toujours plus performants, le futur vainqueur pourrait inscrire une nouvelle marque de référence dans l'histoire du Vendée Globe. Si cela "n'est pas un objectif" pour Charlie Dalin, le skippeur de MACIF estime qu'avec des conditions idéales, il serait possible de franchir la ligne d'arrivée en s'approchant des 70 jours de course.

Douzième il y a quatre ans - et 100e athlète à franchir la ligne d'arrivée dans l'histoire de la course -, Clarisse Crémer avait battu le record féminin d'Ellen MacArthur, en 87 jours, 2 heures, 24 minutes et 25 secondes. "Je ne serais pas étonnée que le record féminin soit battu par l'une de nous six, a expliqué la navigatrice. Mais ce n'est pas un objectif personnel. J’éprouve un sentiment mitigé avec ce record, parce que c'est un sport mixte, et ce classement féminin n'est pas officiel."