Vendée Globe 2024 : Thomas Ruyant sort du Pot-au-noir en tête, Sam Goodchild et Sébastien Simon le talonnent... Suivez la position des skippeurs en direct

L'option plus à l'ouest du skippeur de Vulnérable lui a permis de franchir en position de leader cette zone redoutée des marins et de prendre pour la première fois les commandes, jeudi.

Il est celui qui a le mieux négocié cette zone redoutée des marins. Thomas Ruyant a été le premier skippeur à sortir du Pot-au-Noir, jeudi 21 novembre, cette zone de convergence intertropicale connue pour sa météo instable qui a ralenti la flotte. Pour la première fois de cette 10e édition, le navigateur de Vulnérable a pris la tête du classement au pointage du 7h, devant Sam Goodchild (Vulnerable, à 6,5 milles) et Sébastien Simon (Groupe Dubreuil, à 23,98 milles).

Après avoir chuté à la 11e place la veille au soir, il a doublé les leaders par l'ouest. Une option payante qui lui a permis de trouver davantage de vent et d'être à certains moments, plus de deux fois plus rapides que ses rivaux. "Au cœur de la nuit, sur 4 heures, sa vitesse était de 16,9 nœuds, contre 5 à 6 nœuds pour Sam (Goodchild) et Sébastien (Simon), assure Pierre Hays de la direction de course sur le site de l'organisation. Il a réussi à trouver un passage moins complexe et à en profiter".

Derrière, le trio de tête, les poursuivants ont retrouvé un peu de vitesse sur le petit matin. Mais manier cette zone capricieuse est complexe, comme le raconte Charlie Dalin (Macif, actuel 6e). "Le Pot-au-Noir n’est pas si simple que ça. Avec Yoann (Richomme), on avait repris pas mal de terrain sur Sam (Goodchild), Thomas (Ruyant) et Nicolas (Lunven). Et puis, il y avait un beau couloir mais une nouvelle masse nuageuse s’est créée pile au-dessus de nous et on a pris un peu cher. Hier, on a eu des vents très faibles avec parfois zéro nœud. (...) J’espère en sortir bientôt, même si on ne sait jamais quand c’est totalement fini."

Pour les premiers à sortir du Pot-au-noir, la prochaine étape sera le passage de l'équateur. Les premiers devraient y arriver d'ici 24 heures.