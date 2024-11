Vendée Globe 2024 : Sam Goodchild passe en tête et prend de l'avance... Suivez la position des skippeurs en direct

Le marin britannique a réussi à mieux exploiter les bascules de vent pour prendre la première position et se détacher de la flotte.

Il s'est faufilé dans un trou de souris au milieu de la flotte, et prend le large. La trajectoire de Sam Goodchild (Vulnerable), qui lui a permis de prendre la tête du Vendée Globe 2024, impressionne ses concurrents. Au pointage de 7 heures, lundi 18 novembre, le Britannique devance Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) et Thomas Ruyant (Vulnerable).

"La trajectoire de Sam est magnifique. C'est facile de dire maintenant que c'était la route qu'il fallait prendre, qu'on aurait fait pareil à sa place... Il a suivi son intuition jusqu'au bout et réalisé sa stratégie à la perfection. Il va créer un joli écart !", salue Damien Seguin (Groupe Apicil). Le Britannique compte 42 milles nautiques d'avance (environ 78 kilomètres) sur Sébastien Simon.

"Il va aller très loin sur ce Vendée Globe"

"Dans mes pronostics, j'avais dit qu'il allait devenir le premier étranger à remporter le Vendée Globe. J'y crois dur comme fer. Je l'ai vu aux entraînements, j'ai navigué avec lui. Il prend les bonnes options, il va vite. C'est quelqu'un d'extraordinaire, un marin hors pair. Il va aller très loin sur ce Vendée Globe", prédit Eric Bellion (Stand as one - Altavia) sur le site de la course.

Reste à voir comment le Britannique abordera les prochaines 24 heures durant lesquelles la direction de course ne prévoit pas de vent. Et comment il gérera son avance à l'approche du Pot-au-Noir, la zone de convergence intertropicale au niveau de l'équateur où les conditions météorologiques sont changeantes et difficiles à prévoir.