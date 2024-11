Vendée Globe 2024 : rencontre avec Violette Dorange, la plus jeune navigatrice de l'histoire à disputer la course Temps de lecture : 1min - vidéo : 4min Vendée Globe 2024 : rencontre avec Violette Dorange, la plus jeune navigatrice de l'histoire à disputer la course Vendée Globe 2024 : rencontre avec Violette Dorange, la plus jeune navigatrice de l'histoire à disputer la course (France 2) Article rédigé par France 2 - H. Capelli, B. Poulain, R. Laurentin France Télévisions JT de 20h France 2

Violette Dorange a 23 ans, et pourtant, elle s'apprête à s'élancer dans la course de voile réputée la plus difficile au monde : le Vendée Globe. Un rêve pour la jeune femme qui navigue depuis ses sept ans.

À 23 ans, Violette Dorange sera la plus jeune navigatrice de l'histoire à prendre le départ du Vendée Globe, dimanche 10 novembre. "J'ai commencé la voile à 7 ans", confie la jeune femme, qui s'apprête à disputer la plus mythique des courses à la voile. Durant 80 jours, elle devra dompter les océans sur son bateau, qu'elle découvre depuis quelques mois. "Je suis très contente, il est stable, fiable et rapide", commente la jeune navigatrice. Une préparation au moindre danger Pour ce projet, Violette Dorange a mis ses études d'ingénieur de côté. Elle a aussi embarqué ses proches, dont Charles, son compagnon. Le jeune homme l'assiste dans son ultime entraînement. "J'ai déjà pensé aux accidents [...]. Il faut savoir les anticiper pour se préparer et savoir comment sortir son radeau de survie en 2 minutes". Violette s'est préparée au moindre danger dans un hangar à Port La-Forêt, dans le Finistère. Elle fera partie des six femmes à s'élancer dimanche au départ du Vendée Globe 2024. Elle espère inspirer d'autres navigatrices. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.