Vendée Globe 2024 : Maxime Sorel, premier skipper à abandonner après cinq jours de course

"Ma cheville est sérieusement endommagée depuis quatre jours. Elle n'a fait qu'enfler au fur et à mesure du temps et au fil des manœuvres." C'est ainsi que Maxime Sorel a expliqué, vendredi 15 novembre, les raisons de son abandon dans le Vendée Globe, après cinq jours de mer. "Je souffre au point d'avoir des difficultés à bouger à bord de mon bateau. Désormais même au repos j'ai de grosses douleurs, je ne peux pas continuer à naviguer en pleine sécurité dans cet état."

Dès le lendemain du départ, le skipper de V and B - Monabana a subi un choc violent alors qu'il tentait de réparer des problèmes de hook et de rail de grand-voile. Depuis, celui qui participait à son deuxième Vendée Globe voyait ses capacités se réduire, et son équipe à terre estime que, dans son état, il lui était impossible de réparer. "Avec ma douleur ou pas d'ailleurs, il est impossible de changer des portions de ce rail de grand-voile à trois mètres de haut, a expliqué le navigateur de 38 ans. C'est un travail de chantier. Je vous laisse imaginer ma souffrance physique et mentale." C'est le premier skipper qui abandonne dans cette course, où 39 bateaux sont toujours en lice.