Vendée Globe 2024 : l'avance de Jean Le Cam se réduit, avarie pour Louis Burton...Suivez la position des skippeurs en direct

Le "roi Jean" toujours devant. Pour le deuxième réveil consécutif, Jean Le Cam (Tout commence en Finistère - Armor-Lux) pointe à la tête du classement provisoire du Vendée Globe dimanche 17 novembre, devant le Suisse Alan Roura (Hublot, + 20.58 nm) et Sébastien Simon (Groupe Dubreuil, +34.65 nm). Après une semaine de course, la flotte fait route en direction du Cap Vert et se divise en trois groupes, ceux partis par l’ouest, ceux partisans d’une route plus directe et les deux partis à l'est, Jean Le Cam et Conrad Colman (MS Amlin).

Si la dernière option a d'abord été payante, l'avance sur les poursuivants se réduit. Les skippeurs à l'ouest ont gagné en vitesse ces dernières heures (entre 15 et 20 nœuds) à la différence de ceux à l'est (moins de 10 nœuds). Les deux skippeurs de Vulnérable Sam Goodchild et Thomas Ruyant, qui avaient fait le choix de l'ouest, en ont profité pour empanner, ce qui leur a permis de remonter au classement (respectivement 6e et 16e).

Avarie pour Louis Burton

La nuit a été en revanche plus compliquée pour Louis Burton, victime d'une avarie sur son Imoca Bureau Vallée. Le navigateur a prévenu dans la nuit son équipe après avoir "entendu un bruit très inquiétant à bord", rapporte sur le site des organisateurs. Après une inspection du bateau, il a constaté "des fissures sur le pont de son Imoca", ce qui pourrait "affecter l’intégrité structurelle de son bateau". Louis Burton a toutefois annoncé rester en course mais doit procéder à des réparations. "Il a empanné au milieu de la nuit et fait une route sud-est afin de travailler sur le pont et s’attacher à réparer", explique Fabien Delahaye, de la direction de course.