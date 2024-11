Vendée Globe 2024 : Jean Le Cam, doyen de la flotte, prend la tête de la course... Suivez la position des skippeurs en direct

Une belle opération pour le "roi Jean". Alors que la flotte s'est resserrée durant les dernières heures, Jean Le Cam (Tout commence en Finistère - Armor-Lux), doyen de cette 10e édition du Vendée Globe, a pris la première place du classement provisoire samedi 16 novembre au matin. A bord de son bateau à dérive, Jean Le Cam a choisi, après avoir passé l'île de Madère, une option plus à l'est que le reste de la flotte. Un choix payant qui lui permet samedi de passer devant et de prendre 28,30 milles d'avance sur l'Italien Giancarlo Pedote (Prysmian), précédent leader.

Derrière eux, Benjamin Ferré (Monnoyeur - Duo for a job) est aux avant-postes et pointe troisième avec seulement 38,47 milles de retard sur Le Cam. Le Britannique Sam Goodchild (Vulnerable), deuxième vendredi soir, n'est désormais plus que sixième, alors que les skippeurs de tête se dirigent vers le Cap Vert.

La pétole joue les trouble-fêtes

Depuis vendredi, la "pétole" (l'absence de vent) s'est invitée à la fête, et a ralenti les bateaux, en quête de la moindre rafale. Charlie Dalin (Macif), qui a chuté au classement (25e), l'a d'ailleurs évoqué ces dernières heures. "L'enjeu c'est de sortir de cette zone vite, c'est vraiment mou, donc j'espère que ça va bientôt démarrer, de notre côté par rapport aux autres, pas du côté Sud-Est ! C'est serré dans la flotte, j'ai Thomas (Ruyant) qui joue pas loin, je suis bord à bord avec Jérémie (Beyou) et Louis (Burton), Yoann (Richomme) est juste à côté aussi, on essaie de s'extirper", a témoigné le skippeur. Si le manque de vent a englué une bonne partie de la flotte, il a toutefois réussi à d'autres, comme Manuel Cousin (Coup de pouce, 33e), qui a signé la plus grande distance parcourue en 24 heures, ou encore Damien Seguin (Apicil, 5e), revenu à hauteur de Clarisse Crémer (L'Occitane en Provence, 10e).