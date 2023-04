Vendée Globe 2024 : Clarisse Crémer retrouve un bateau, l'ancien de Charlie Dalin, et un sponsor

La navigatrice de 33 ans avait été écartée par le Team Banque Populaire pour un manque de miles à bord de son bateau, en raison de sa maternité.

La femme la plus rapide de l'histoire du Vendée Globe participera bien à l'édition 2024. C'est via un communiqué de presse de sa nouvelle équipe, L'Occitane, que Clarisse Crémer a annoncé son retour sur l'eau et dans la course, mercredi 19 avril. Elle prendra la barre de l'ancien bateau de Charlie Dalin, Apivia 1, avec lequel il a fini à la deuxième place de la dernière Route du Rhum un an après avoir terminé à la deuxième place du Vendée Globe.

Dans un communiqué, Clarisse Crémer, "aujourd'hui focalisée sur l'avenir", a rappelé qu'elle avait "le Vendée Globe 2024 en tête depuis son dernier passage du Cap de Bonne Espérance". "C'est une grande joie d'avoir un bateau extraordinaire et une supère équipe pour m'accompagner dans cette aventure, et je n'ai qu'une hâte, retourner naviguer, se réjouit-elle. La ligne de départ du Vendée Globe est encore loin, les défis à relever encore nombreux mais je mets toute mon énergie à la réussite de ce projet pour prouver qu'avec de l'envie, de la détermination et les bons partenaires, on peut rendre la société, les entreprises et le sport plus équitables."

Le soulagement après la polémique

Débarquée du projet pour 2024 par le Team Banque Populaire début février, car en manque de pratique par rapport au règlement suite à la naissance d'une petite fille fin 2022, la Francilienne s'était retrouvée dans l'inconnu à un an et demi du départ de la course en solitaire, dont le départ sera donné le 10 novembre 2024.

Dénonçant à la fois son sponsor et les règlements de l'organisation de la course, qui la mettaient hors-jeu, Clarisse Crémer avait reçu le soutien de nombreuses championnes comme la judokate Clarisse Agbégnénou ou la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon. La ministre des sports, Amélie Oudéa-Castéra, avait par ailleurs publiquement annoncé sa volonté de voir les règlements évoluer pour permettre à la skippeuse de retrouver une équipe.