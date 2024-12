Vendée Globe 2024 : Charlie Dalin repasse en tête, le chassé-croisé se poursuit avant le passage d'une grosse tempête... Suivez la position des skippeurs en direct

Charlie Dalin et Sébastien Simon ont réalisé une belle opération dans la nuit de dimanche à lundi, afin de grapiller des milles, et passer devant Yoann Richomme, précédent leader.

Le chassé-croisé continue en tête du Vendée Globe. Au pointage de 3h, lundi 2 décembre, Charlie Dalin (Macif) a repris les devants sur Yoann Richomme (Paprec Arkéa), lui-même doublé par Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) quatre heures plus tard.

Durant la nuit, Dalin a en effet créé un petit écart avec ses deux poursuivants puisqu'il possède respectivement, au pointage de 7h, 22,91 et 27,23 milles nautiques d'avance sur Simon et Richomme, le précédent leader. "Je suis content, [notre] paquet de trois est dans une situation intéressante, confiait malgré tout Yoann Richomme lundi. On va avoir un peu d’avance sur les autres, après il y a cette grosse tempête qui arrive, avec la petite zone de transition avant, à voir comment elle se passe vraiment. Je cultive le doux espoir de me faufiler entre les deux dépressions pour gagner du terrain dans l’Est avant l’arrivée de la grosse."

Cette tempête justement est redoutée par les skippeurs, qui la guettent. "Ça n’a rien de simple et on ne sait pas trop où se mettre par rapport à cette dépression, donc il risque d’y avoir pas mal de différence. Il y a quand même un enjeu de progresser vers le Nord-Est et les Îles Saint-Paul et Amsterdam, c’est ça le but", poursuit Yoann Richomme.

Le trio file désormais en direction des îles Crozet, proches des terres australes. Les trois marins, qui ont pris la voie la plus méridionale parmi les 15 navigateurs de tête, ont encore creusé l'écart sur le reste de la troupe puisque Thomas Ruyant (Vulnerable) pointe désormais à 166 mn (4e) et Jérémie Beyou (5e, Charal) à plus de 300 (336,04 mn).