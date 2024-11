Vendée Globe 2024 : Charlie Dalin passe en tête le cap de Bonne-Espérance

Le skippeur havrais, qui mène la course depuis une semaine, a été le premier à atteindre ce passage essentiel de la course, vendredi, pour entrer dans les redoutables mers du Sud.

Il sera le premier à découvrir les mers du Sud lors de cette édition. Le navigateur Charlie Dalin (Macif), leader du 10e Vendée Globe depuis le 22 novembre au matin, a passé, vendredi 29 novembre, en première position le cap de Bonne-Espérance, à la pointe sud de l'Afrique.

Le Normand a atteint la latitude du premier des trois caps de référence du parcours, avec le cap Leeuwin (Australie) et le cap Horn (Chili), à 16h45 (heure française), après 19 jours trois heures et 43 minutes de course, selon les organisateurs. Il aura mis sept jours et 18 heures à le rallier depuis l'Equateur.

Au dernier pointage, à 15 heures, il disposait d'une fine marge sur son dauphin, Thomas Ruyant (Vulnerable), avec seulement 16 milles nautique d'écart. Derrière, Yoann Richomme (Paprec Arkéa) et Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), pointés respectivement à 35 et 37 milles nautique du leader, composent ce groupe de quatre qui s'est détaché du reste de la flotte.

Derrière eux, l'écart entre les différents concurrents se creuse : le 5e, Nicolas Lunven (Holcim-PRB) est à 164 milles, alors que le tenant du titre, Yannick Bestaven (Maître Coq) est désormais pointé à 327 milles.