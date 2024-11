Vendée Globe 2024 : Charlie Dalin nouveau leader, dans un mouchoir de poche avec Thomas Ruyant... Suivez la position des skippeurs en direct

Ils sont désormais dix-sept à être sorti du Pot-au-noir, le dernier en date étant Damien Seguin (Groupe Apicil), vendredi 22 novembre, au pointage de 7 heures Le passage de cette zone tant attendue et redoutée par les marins a été bien négocié par Charlie Dalin (Macif), sixième la veille à la même heure, et qui est repassé en tête vendredi, grâce à un meilleur angle de vent que ces poursuivants. Toutefois, les skippeurs restent dans un mouchoir de poche avec Thomas Ruyant (Vulnerable), deuxième à 3 milles nautiques du leader, et Sam Goodchild (Vulnerable), troisième à 6 milles.

Objectif : attraper la dépression pour être "catapulté"

À présent, la flotte se dirige le plus vite possible vers Cap Frio, un promontoire à l’Est de Rio, afin de récupérer une dépression qui pourrait les propulser jusqu’au Cap de Bonne Espérance. L'option pourrait concerner la dizaine de skippeurs à l'avant et créer alors un écart conséquent avec le reste de la flotte. "Les premiers devraient l’atteindre dans les 24 heures, souligne Pierre Hays à la direction de course. Même si c’est encore délicat d’être affirmatif, les dix premiers devraient pouvoir en bénéficier".

Dans la flotte, tous les regards se portent sur ce phénomène météo. "C’est important, c’est un ascenseur à ne pas rater. On veut tous attraper cette petite dépression et s’échapper avec", reconnaît Jérémie Beyou (Charal). "Si on a la chance d’accrocher cette dépression qui sort du Brésil, on va pouvoir vite descendre vers le Cap de Bonne Espérance, on se fera catapulter jusqu’à l’Afrique du Sud. Ça permettrait de couper la route et de traverser rapidement l’Atlantique Sud", analyse à son tour Samantha Davies (Initiatives-Cœur).

Si les leaders sont au coude-à-coude à l'issue du Pot-au-noir, ils ont en revanche creusé un peu plus l'écart avec le reste de la flotte. Il y a désormais près de 700 milles entre la tête de flotte et Jingkun Xu (Singchain Team Haikou, 38e) et plus de 1300 milles avec Szabolcs Weöres (New Europe, 39e) qui ferment la marche.