Vendée Globe 2024 : Charlie Dalin creuse son avance en tête de la flotte... Suivez la position des skippeurs en direct

En tête du classement provisoire depuis vendredi, Charlie Dalin (Macif) voit son écart augmenter de quelques milles nautiques (nm), au pointage de 7 heures samedi 23 novembre. Le skippeur français compte 31,5 nm d'avance (environ 38 km) sur Thomas Ruyant (Vulnerable) et 40,4 nm (75 km) sur l'Anglais Sam Goodchild (Vulnerable).

Les 17 de bateaux en tête de course ont contourné l'archipel brésilien de Fernando de Noronha et foncent désormais le long des côtes brésiliennes. Ils espèrent accrocher une dépression qui se creuse au large de ces côtes et qui pourrait les propulser dans leur traversée de l'Atlantique vers le cap de Bonne Espérance. "C’est une vraie passerelle vers Bonne Espérance dans des conditions rapides et plutôt sympathiques encore ! Pour l’instant, il y a peu de variations, on a peu de réglages, c’est plutôt tranquille, presque monotone… Mais ce n’est pas plus mal ! J’ai hâte d’aborder des systèmes météos qui vont un peu plus vite", commente Yoann Richomme (Paprec Arkéa) sur le site offciel de la course.

Le skippeur fait partie d'un petit groupe qui talonne le trio de tête, avec Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), Yannick Bestaven (Maître Coq), Jérémie Beyou (Charal) et Nicolas Lunven (Holcim-PRB). Plus loin, au-delà de la 17e place de Damien Seguin (Groupe Apicil), qui va pousser pour bénéficier de la dépression, les écarts se creusent encore. La flotte est coupée en deux, avec environ 200 milles nautiques d'écarts entre les deux groupes, et cet écart devrait encore augmenter puisque les retardataires ne bénéficieront pas d'aussi bonnes conditions métérologiques.