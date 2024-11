Vendée Globe 2024 : Charlie Dalin accentue encore son avance en tête de la course... Suivez la position des skippeurs en direct

Un groupe de dix skippeurs, et peut-être plus dans les heures à venir, devrait profiter, dimanche, d'une dépression pour filer à vive allure en direction du cap de Bonne Espérance, à la pointe de l'Afrique du Sud.

Comme la veille, le leader grignote un peu. Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance) a légèrement creusé son avance en tête du Vendée Globe 2024, dimanche 24 novembre au pointage de 7 heures, menant un groupe de dix navigateurs, dont de nombreux favoris, qui tend à s'étendre. Ce groupe de dix, naviguant exclusivement à bord de bateaux équipés de foils, devrait saisir dimanche une dépression entre le Brésil et le petit archipel de Trindade et Martin Vaz pour ensuite filer vers le Cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud).

Charlie Dalin, deuxième de la précédente édition, possède 47 milles nautiques (nm) d'avance sur Thomas Ruyant (Vulnerable), et 61 nm sur Sam Goodchild (Vulnerable), qui a récupéré la troisième place aux dépens de Yoann Richomme (Paprec Arkéa). Yannick Bestaven (Maître Coq V), désormais sixième, est passé tout juste devant Jérémie Beyou (Charal), qui est lui quasiment bord à bord avec Nicolas Lunven (Holcim - PRB). Samantha Davies (Initiatives-Coeur) s'est emparée de la dixième place aux dépens de Justine Mettraux (Teamwork-Team Sne7 f).

"Il y a cette dépression justement qui se déplace vers le sud-est. On devrait réussir à la prendre et à la surfer. On devrait pouvoir la suivre assez longtemps et bien en profiter. C'est assez incroyable de voir que la trajectoire colle bien à ce qu'on espérait faire", a commenté Charlie Dalin auprès de l'AFP. S'ils parviennent à l'exploiter au mieux, les leaders pourraient se replacer dans les temps d'Armel Le Cléac'h en 2016-2017, qui avait bouclé son tour du monde dans le temps record de 74 jours.

Les premiers Imoca qui parviennent à toucher cette zone de vent précieuse devraient encore creuser l'écart avec le reste de la flotte, qui risque ainsi de se couper en deux groupes distincts. "A partir du moment où on se retrouvera calés dans son nord, on devrait faire une belle diagonale pour rejoindre les mers du Sud", s'est réjoui le tenant du titre Yannick Bestaven, au sujet de la dépression à venir. "Les écarts existants avec Charlie vont continuer d'augmenter", pressent le marin de 51 ans, qui espère lui aussi profiter de l'aubaine pour faire le vide avec ses concurrents les plus proches.