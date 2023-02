Vendée Globe 2024 : après l'éviction de Clarisse Crémer, Banque Populaire annonce son retrait de la course

Le Team Banque Populaire avait suscité la polémique au début du mois en annonçant remplacer sa skippeuse Clarisse Crémer, à cause de sa maternité, pour la prochaine course autour du monde en solitaire en 2024.

La tempête était trop forte. Le Team Banque Populaire a annoncé, vendredi 17 février, qu'il se retirait du Vendée Globe 2024 après l'éviction de la navigatrice Clarisse Crémer en raison de sa maternité, le 1er février dernier. Un choix qui avait alors suscité une vive polémique. "Banque Populaire considère aujourd’hui que les conditions ne sont plus réunies pour pouvoir aborder sereinement le Vendée Globe, explique le groupe bancaire via un communiqué. Banque Populaire regrette la situation actuelle et comprend l’émotion qu’elle a suscitée auprès du public."

Le sponsor avait justifié sa décision en raison d'un risque de non-qualification de la Française, qui navigue sur Imoca, lié au nouveau règlement du Vendée Globe. Les skippers doivent désormais obtenir des points (milles), en participant à des courses du circuit entre l'hiver 2021 et l'été 2024 afin de faire partie des 40 qualifiés. Clarisse Crémer, un temps éloignée de la barre en raison de sa grossesse, achevée en novembre 2022, avait donc vu ses chances de se qualifier se réduire à mesure que les courses défilaient, et ce alors qu'elle avait terminé 12e et première femme du Vendée Globe 2020.

De nombreux soutiens pour Clarisse Crémer

Le président du Vendée Globe Alain Leboeuf avait critiqué une décision "précipitée" du Team Banque Populaire. Tandis que de nombreuses sportives avaient apporté leur soutien à Clarisse Crémer sur les réseaux sociaux, comme la judokate Clarisse Agbégnénou, la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon ou la navigatrice Camille Lecointre. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra avait quant à elle expliqué qu'elle échangeait avec les organisateurs de l'épreuve à ce sujet.

"Banque Populaire poursuivra activement son implication dans les travaux qui permettent de faire progresser la place des femmes dans le sport et notamment dans la course au large", rappelle le Team ce vendredi, en réaffirmant son engagement dans la voile.