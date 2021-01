DIRECT. Vendée Globe : "J'ai l'impression de vivre un rêve", déclare Yannick Bestaven, le vainqueur de l'édition

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #VENDEE_GLOBE

: "Je n'ai pas égalé Armel Le Cléac'h [74 jours, 3 heures, 35 minutes et 46 secondes] mais j'ai égalé Jules Verne, on fait ce qu'on peut !"









Toujours sur franceinfo, Yannick Bestaven explique aussi"eu plein de moments stressants, mais les dernières heures comme j'étais un peu en arrière, j'étais chasseur, je n'avais qu'une chose à faire : aller vite."

: Grandiose comme toujours ces arrivées dans le chenal...même à 5h du mat et en mode ambiance allégée 😀

: Dans les commentaires, la bien-nommée @Isa des Sables a la chance d'être aux premières loges :

: Yannick Bestaven, qui avait déjà tenté le Vendée Globe en 2008 (mais il avait abandonné après seulement deux jours de mer), rejoint une liste prestigieuses des vainqueurs de l'Everest des Mers :



• Armel Le Cléac'h



• François Gabart



• Michel Desjoyeaux (2 fois)



• Vincent Riou



• Christophe Auguin



• Alain Gautier



• Titouan Lamazou

: The best Bestaven ⛵️! The Bestyannick ⛵️!

: "J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner."



Les premiers mots du vainqueur du Vendée Globe en direct sur franceinfo à l'instant. "Ça fait bizarre, on passe de la solitude totale à cette fête, ces lumières. c'est un bonheur. Je ne réalise pas encore ce qui se passe, c'est un rêve d'enfant qui se réalise", a déclaré Yannick Bestaven depuis son bateau qui remontait le chenal des Sables d'Olonne.









: On connaît donc le podium de cette incroyable 9e édition 2020-2021. Yannick Bestaven, grand vainqueur, donc. Charlie Dalin, qui avait coupé la ligne en premier dès hier soir aux Sables d'Olonne, prend la deuxième place. Et Louis Burton, arrivé quatre heures plus tard, est troisième.

: Cette compensation obligeait le skipper de 48 ans à à franchir la ligne avant 6 heures 50 minutes et 48 secondes pour remporter le Vendée Globe. Objectif réussi, donc.





: Le skipper de Maître Coq remporte la course mythique autour du monde... après avoir franchi la ligne d’arrivée en troisième position cette nuit. Mais à la faveur d’une compensation (de 10 heures 15 minutes) obtenue parce qu’il s’était dérouté pour venir en aide à Kevin Escoffier fin novembre, Yannick Bestaven est finalement déclaré vainqueur.







: Le skipper Yannick Bestaven remporte la 9e édition du Vendée Globe après 80 jours, 13 heures, 59 minutes et 46 secondes de course. Il a franchi la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne (Vendée) à 4h19.

: Avant de prendre le large, petit point sur l'actualité :



• Et le vainqueur est... Yannick Bestaven. Le skipper originaire de La Rochelle a franchi la ligne d’arrivée en troisième position cette nuit, à 4h19. Mais il est déclaré vainqueur à la faveur d’une compensation obtenue parce qu’il s’était dérouté pour venir en aide à Kevin Escoffier fin novembre.



Charlie Dalin, qui avait coupé la ligne en premier dès hier soir aux Sables d'Olonne, prend la deuxième place du classement général. Louis Burton, arrivé quatre heures plus tard, complète le podium.



