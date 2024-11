Voile : Thomas Coville, François Gabart et leurs équipages vont partir dans la nuit à l'assaut du Trophée Jules-Verne et du record de Francis Joyon

D'orange, la lumière est passée au vert. En attente depuis plusieurs jours, les équipages du Trophée Jules-Verne ont décidé de larguer les amarres, en même temps, vendredi 29 novembre, pour s'attaquer au record du tour du monde de Francis Joyon, réalisé en 2017, en 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. François Gabart et son équipage s'élanceront de Concarneau à 14h, tandis que Thomas Coville et ses équipiers partiront à la même heure de Lorient, tous les deux dans le but de passer la ligne de départ, à Ouessant, dans la nuit.

Depuis le 12 novembre, Thomas Coville et ses équipiers Frédéric Denis, Pierre Leboucher, Léonard Legrand, Guillaume Pirouelle, Benjamin Schwartz et Nicolas Troussel étaient en attente de trouver le bon moment pour se lancer. "Une fenêtre météo est sérieusement considérée car elle réunit de bons critères pour être dans les temps du record au passage de l’équateur et du Cap de Bonne-Espérance", avait expliqué Sodebo Ultim 3, mardi 26 novembre sur ses réseaux sociaux.

François Gabart dans un des quatre "cockpits" du trimaran SVR-Lazartigue. (@KERUZORE / SVR LAZARTIGUE)

François Gabart, en compagnie de cinq autres marins particulièrement aguerris (Tom Laperche, Amélie Grassi, Pascal Bidégorry, Antoine Gautier et Emilien Lavigne), patientaient eux aussi dans le but de trouver le bon moment pour se lancer. La fenêtre s'est définitivement ouverte vendredi.

Thomas Coville est déjà détenteur du Trophée Jules-Verne, remporté lorsqu'il était équipier d'Olivier de Kersauson en 1997 (71 jours, 14 heures et 22 minutes) puis de Franck Cammas en 2010 (48 jours, 7 heures et 44 minutes). Face à lui, François Gabart, surnommé le "petit Prince des Océans", a remporté la 7e édition du Vendée Globe en janvier 2013 mais aussi la Route du Rhum en 2014 et la Transat Jacques-Vabre en 2015. Les deux navires pourraient d'ailleurs croiser sur leur parcours les Imoca du Vendée Globe, partis le 10 novembre des Sables-d'Olonne et dont les premiers passent, vendredi, le cap de Bonne-Espérance.

Depuis la création du Trophée Jules-Verne en 1992, le record est passé de 79 jours (par Bruno Peyron en 1993) à 40 jours (par Francis Joyon en 2017). Passer sous la barre des 40 jours sera donc l'objectif des deux équipages.