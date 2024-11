Voile : François Gabart et son équipage ont pris à leur tour le départ pour le Trophée Jules-Verne

D'orange, la lumière est passée au vert. En attente depuis plus de dix jours, François Gabart et ses cinq compagnons d'aventure ont décidé de lancer leur tour du monde, samedi 30 novembre, depuis Ouessant, pour s'attaquer au célèbre Trophée Jules-Verne, dont le record appartient à Francis Joyon depuis 2017. En 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes, le skippeur français avait fait le tour du monde en équipage, sans escale et sans assistance.

Depuis le 18 novembre, François Gabart, en compagnie de cinq autres marins particulièrement aguerris (Tom Laperche, Amélie Grassi, Pascal Bidégorry, Antoine Gautier et Emilien Lavigne) patientait dans le but de trouver le bon moment pour se lancer. "L'équipage guette les conditions météorologiques optimales pour s'élancer", avait alors annoncé l'écurie du navigateur charentais dans un communiqué transmis à l'AFP. La fenêtre s'est donc définitivement ouverte samedi en tout début de matinée alors que le soleil était à peine levé.

Le SVR-Lazartigue espère ainsi battre le record détenu par Francis Joyon sur Idec Sport. "L'esprit du Jules-Verne, c'est de faire le plus beau tour du monde possible, de faire une belle navigation autour de la planète, avec forcément de la vitesse puisque c'est un record", expliquait François Gabart dans le communiqué de son équipe. Pour réussir leur défi, le Charentais et son équipage devront être revenus avant vendredi 10 janvier 2025 à 7h22'08 (UTC).

Celui qui est souvent surnommé le "petit Prince des Océans", vainqueur de la 7e édition du Vendée Globe en janvier 2013 mais aussi de la Route du Rhum en 2014 et de la Transat Jacques-Vabre en 2015, ne sera en revanche pas seul face au chronomètre. Car un autre bateau, parti quelques heures plus tôt, va tenter de décrocher le précieux Graal : Thomas Coville sur Sodebo Ultim 3. Les deux navires pourraient d'ailleurs croiser sur leur parcours les Imoca du Vendée Globe, partis le 10 novembre des Sables-d'Olonne et qui viennent de dépasser le cap de Bonne-Espérance.

Imaginé dans les années 1990, le Trophée Jules-Verne devait récompenser le marin qui, imitant le héros Phileas Fogg, tournerait autour du globe en moins de 80 jours. Bruno Peyron a été le premier à établir un record, en 1993, en 79 jours.