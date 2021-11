Transat Jacques Vabre : Thomas Ruyant et Morgan Lagravière s'imposent dans la catégorie Imoca

Trois jours après l'arrivée des premiers skippers, Sébastien Rogues et Matthieu Souben dans la catégorie Ocean Fifty, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière ont eux aussi franchi la ligne d'arrivée dans la baie de Fort-de-France, en Martinique. A bord de son monocoque LinkedOut, le duo de skippers remporte ainsi la 15e édition de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie Imoca, après 18 jours de course.

Première victoire sur la Jacques Vabre pour le duo

Cette victoire est la première pour les deux hommes sur la Transat Jacques Vabre. Thomas Ruyant n'avait jamais fait mieux qu'une quatrième place en 2015, et Morgan Lagravière avait fini au mieux à la troisième place en 2017.

Derrière eux, Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia) devraient terminer au deuxième rang, suivis de Jérémie Beyou et Christopher Pratt (Charal) pour compléter le podium.