Transat Jacques Vabre : sprint final pour les Ocean Fifty et les Ultimes

Après plus de quinze jours de course, les premiers voiliers se rapprochent à quelques centaines de miles de la Martinique, qu’ils atteindront mardi 23 novembre. Les Ocean Fifty sont les premiers attendus au Rocher du Diamant, à Fort-de-France, à moins que Franck Cammas et Charles Caudrelier, sur le Maxi Edmond de Rothschild, ne leur grillent la priorité dans le sprint final.

Après avoir longé la zone interdite, au large du Brésil, les Ocean Fifty remontent progressivement vers la Martinique. Dans cette catégorie, trois voiliers sont en tête et devraient se disputer la victoire : Primonial, de Sébastien Rogues et Matthieu Souben, Koesio, d’Erwan Le Roux et Xavier Macaire, et Leyton, de Sam Goodchild et Aymeric Chappellier.

Peu de vent dans la remontée vers la Martinique

Un peu plus de 100 miles derrière, dans la catégorie des Ultimes, la victoire est promise au Maxi Edmond de Rothschild, qui devrait rallier Fort-de-France avec près d’une journée d’avance sur ses poursuivants. Mais Franck Cammas et Charles Caudrelier aimeraient désormais rattraper les Ocean Fifty, même si la tâche s’annonce ardue : "Pas beaucoup d’air, 5-6 nœuds, ça ne correspond pas vraiment aux fichiers météo et ça fait longtemps que ça dure… Il faut être patient, nous ne pouvons pas faire grand chose. Nous faisons avec ce que nous avons et nous nous dirigeons tant bien que mal vers la ligne d’arrivée en espérant que le vent soit plus clément".

Dans la catégorie des Imoca, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) se sont légèrement détachés de leurs poursuivants, Apivia de Charlie Dalin et Paul Meilhat, et Charal, de Jérémie Beyou et Christopher Pratt, mais le suspense reste entier alors que les voiliers longent la zone interdite au large du Brésil. Chez les Class 40, une majeure partie de la flotte a entamé sa traversée de l’Atlantique alors que les derniers passent le "waypoint" de l’île de Sal au Cap-Vert. Ils arriveront environ une semaine après les premiers bateaux en Martinique.