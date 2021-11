Transat Jacques Vabre : la flotte en panne de vent

Partie dimanche du Havre, la flotte de la Transat Jacques Vabre est à la peine au large des côtes françaises, où l’absence de vent se fait ressentir et frustre les concurrents en début de course. Dans la catégorie Ultime, les voiliers avancent tous à moins de dix noeuds, ce qui permet aux Ocean Fifty de naviguer à leurs côtés.

Il y a "pétole" au large des côtes françaises. Lundi, au lendemain du départ, les skippers ont eu du mal à faire avancer leurs voiliers. "Il paraîtrait que le vent a disparu de la planète", ironise même Thomas Coville, à bord de Sodebo Ultim 3, dans des propos rapportés sur le site officiel de la course. "Nous essayons d’attraper la moindre risée et nous passons des heures et des heures à scruter l’eau qui est comme un diamant, il n’y a pas de houle", explique-t-il.

Des écarts très faibles en Ultime, Imoca et Class 40

Les Ultimes, au large de la Gironde mardi matin, devraient être les premiers à profiter du vent frais. Au pointage de huit heures, la course est très serrée entre ces géants des mers, mais Armel Le Cléac’h et Kevin Escoffier font toujours la course en tête sur Banque Populaire XI, en ayant choisi une trajectoire plus à l’ouest, devant François Gabart et Tom Laperche (SR-Lavartigue), au coude à coude avec le Maxi Edmond de Rothschild de Franck Cammas et Charles Caudrelier.

Dans la catégorie des Imoca, au large des côtes bretonnes, Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia), qui comptaient jusqu’à 35 milles d’avance, ont perdu leur avantage et la tête de la course, au profit de Charlie Enright et Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team Malama).

En Ocean Fifty, Erwan Le Roux et Xavier Macaire (Koesio) se détachent avec plus de 10 milles d’avance sur leurs concurrents. Et enfin en Class 40, la flotte est très compacte au large de la côte nord du Finistère, avec moins de 0,5 milles entre les quatre premiers bateaux.