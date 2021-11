DIRECT. Voile : suivez le départ, au Havre, de la Transat Jacques-Vabre qui met le cap sur La Martinique

Ce qu'il faut savoir

Le départ est proche. Les skippers de la 15e édition de la Transat Jacques-Vabre s'élanceront, en début d'après-midi dimanche 7 novembre, du Havre (Seine-Maritime), pour rallier le plus vite possible La Martinique. La flotte passera d'abord la bouée d'Étretat pour sortir de la Manche puis se diriger vers la pointe Bretagne. Suivez notre direct.

La flotte. Au départ du bassin Paul Vatine au Havre, 72 bateaux vont s'affronter. Ils seront répartis quatre catégories : les Ultimes et les Ocean Fifty pour les multicoques, et les Imoca et les Class 40 pour les monocoques. Les Ultimes (5 bateaux en lice) doivent parcourir 7500 milles nautiques (13 890 km), ce sera 5800 nm (10741 km) pour les Imoca (22 bateaux) et les Ocean Fifty (7 bateaux) qui feront le même parcours, et 4600 nm (8519 km) pour les Class 40 (45 bateaux).

L'arrivée à La Martinique. C’est la baie de Fort-de-France qui accueillera pour la première fois l’arrivée de la transatlantique en duo la plus longue et la plus exigeante, avec la promesse d’un joli spectacle. L’arrivée de la course était habituellement réservée aux pays sud-américains et notamment le Brésil pour des raisons historiques. En effet, cette course est surnommée "la route du café" car elle retrace l’itinéraire que les navires empruntaient aux XVIIIe et XIXe siècles pour exporter le café de l'Amérique du Sud jusqu'au port du Havre.

Il n'y a jamais eu autant de participants. Avec 76 bateaux inscrits pour 158 skippers pour cette 15ème édition (contre 60 bateaux pour 120 skippers en 2019), la course atteint un nouveau record.