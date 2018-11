Route du Rhum : le bateau d'Armel Le Cléac'h chavire au large des Açores, le skipper est sain et sauf

"Armel Le Cléac’h a pu déclencher sa balise de détresse et communiquer avec son team technique à terre", précise un communiqué de son équipe.

C'était l'un des favoris de cette édition 2018. Le maxi-trimaran du navigateur français Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire IX) a chaviré, mardi 6 novembre, au large des Açores lors de la Route du Rhum. Le vainqueur du Vendée Globe de 2016-2017 est sain et sauf.

Armel Le Cléac'h naviguait sur 5 m de creux avec des vents de 30-35 noeuds (55-65 km/h). "Le bateau semble avoir chaviré suite à la rupture de son flotteur bâbord. Armel Le Cléac’h a pu déclencher sa balise de détresse et communiquer avec son team technique à terre. Le CROSS Gris Nez a pris en charge l’organisation des secours, en coordination avec la Direction de Course et le Team Banque Populaire", précise un communiqué de son équipe Banque Populaire.