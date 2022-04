Route du Rhum : 138 skippers sur la ligne de départ le 6 novembre, un record

Il n'y a jamais eu autant de participants dans l'histoire de la course au large, le dernier record datant de 1976.

Le 6 novembre prochain, 138 skippers prendront le départ de la Route du Rhum, selon les informations de franceinfo. C'est un record pour la plus prestigieuse des courses transatlantiques à la voile, disputée entre Saint-Malo et la Guadeloupe.

Il n'y a jamais eu autant de participants dans l'histoire de la course au large. Le précédent record a 46 ans : en 1976, 125 concurrents s'élançaient de Plymouth pour la Transat anglaise. Et il y a quatre ans, les organisateurs de la Route du Rhum avaient pu aligner 123 bateaux sur la ligne de départ à Saint-Malo.

"On a atteint la cote maximum"

Pour le 6 novembre, 120 bateaux sont d'ores et déjà inscrits, auxquels s'ajouteront 18 invitations. Hervé Favre, le président d'OC Sport Pen Duick, la structure qui pilote la Route du Rhum, évoque "la limite" de l'opération pour "des raisons de sécurité" et estime que l'on a "atteint vraiment la cote maximum."

Ce sera la 12e édition de la Route du Rhum. Les organisateurs ont croulé sous les demandes. Depuis l'ouverture des inscriptions l'été dernier, ils ont reçu plus de 150 dossiers. C'est la preuve de la bonne santé de la course au large, malgré un contexte économique contraint. Pour Hervé Favre, la voile est "un des sports qui ressort vraiment renforcé des deux années de pandémie" et qui correspond "exactement aux critères qu'attendent les gens : la liberté, l'évasion."

Faire venir tous ces bateaux de différentes tailles – entre les class 40 de 12 mètres de long et les trimarans volants de 32 mètres – va s'apparenter au mois de novembre à un Tetris dans le bassin de Saint-Malo. "On ne peut pas pousser les murs", s'amuse l'organisation.