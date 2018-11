Pollution des océans : Vincent Riou prendra le départ de la Route du Rhum en arborant le panda de l'ONG WWF pour "une prise de conscience collective"

L’océan est un formidable terrain de jeu pour les skippers, mais un milieu fragile et de plus en plus menacé. Certains marins ont décidé de témoigner, et d'agir, pour provoquer une prise de conscience.

Le voilier monocoque de Vincent Riou avec lequel il prendra le départ de la Route du Rhum, le dimanche 4 novembre 2018. (DAVID ADEMAS / MAXPPP)