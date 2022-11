JOURNAL DE BORD. Thomas Coville sur la Route du rhum 2022 : "La bagarre ne fait que commencer, les heures à venir vont être stratégiques"

Pendant toute la durée de sa Route du rhum 2022, Thomas Coville, à la barre de "Sodebo-Ultim 3" tient son journal de bord pour franceinfo.

Route du rhum 2022, jour 3 : Thomas Coville ( Sodebo Ultim 3) pointe toujours à la troisième place de la course, derrière Charles Caudrelier ( Maxi Edmond de Rothschild) et François Gabart ( SVR-Lazartigue).

Voici le message qu'il nous a envoyé, au large du Portugal : "C'est la route face à la mer et à tirer des bords. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable dans un bateau à voile. C'est souvent même assez inconfortable : là, quand vous vous déplacez sur le bateau, vous pouvez tomber à chaque vague et les mouvements sont très violents sur un bateau comme Sodebo. C'est vrai qu'on est tous les trois là, Charles devant, François et moi, dans un groupe un peu détaché. Depuis qu'Armel [Le Cléac'h] est rentré à Lorient, on était quatre à faire une belle bagarre. Mais la bagarre n'est pas finie. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, elle ne fait que commencer et les heures qui vont venir vont sûrement être très importantes et stratégiques. Elles vont nous faire rencontrer une vraie tempête, à travers laquelle il va falloir passer et derrière rejoindre les vents des alizés qui devraient nous emmener après au portant, au pilotage de nos engins vers la Guadeloupe."