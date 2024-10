Reportage "Je m'étais jamais dit qu'un jour j'aurais ma place sur un bateau" : les skippeuses tricolores en lice pour la première Coupe de l'America féminine

C'est l'une des compétitions de voile les plus prestigieuses au monde : la Coupe de l'America, le plus ancien trophée sportif de l'histoire du sport, se déroule en ce moment à Barcelone, en Espagne, et elle est en train de faire sa révolution avec une épreuve entièrement féminine.

Cette première Coupe de l'America réservée aux femmes débute ce week-end avec 12 bateaux en lice, dont un aux couleurs de la France, l'occasion pour les organisateurs de casser cette image d'une compétition un peu trop virile.

Sur la base réservée au défi français, Aloïse Retornaz ne chôme pas entre entraînements et réunions techniques, l'emploi du temps est chargé. La Bretonne, qui s'occupe du réglage des voiles, est l'une des sept navigatrices du bateau tricolore. "C'était un rêve de gamine cette Coupe de l'America, lance-t-elle, mais c'était vraiment resté au stade de rêve parce qu'en regardant ça, je ne voyais pas une seule femme à bord."

Une réputation élitiste et machiste

Comme elle, Manon Audinet, la skippeuse du bateau, s'interdisait de rêver à cette Coupe de l'America qu'elle regardait avec son papa à la télévision. "Je m'étais jamais réellement dit qu'un jour j'aurais ma place sur un bateau, raconte-t-elle. C'est vraiment une opportunité incroyable de pouvoir faire la première en plus, d'être un peu les pionnières dans ce projet-là."

La vénérable institution traîne, depuis sa création en 1851, une réputation de course élitiste et machiste. 173 ans plus tard, les femmes ont enfin toute leur place. "Quelque part, on peut croire que c'est tard, poursuit-elle, et en même temps, j'ai l'impression que la voile c'est plutôt un sport qui met en avant la mixité et pour moi on n'est qu'au début de tout ça."

"J'espère que les petites jeunes derrière nous viendront et n'auront même plus à se poser la question, bien sûr qu'elles auront leur place." Manon Audinet, skippeuse tricolore à franceinfo

Pour l'instant, elles naviguent sur des bateaux plus petits que ceux de la Coupe de l'America version masculine. La prochaine étape est donc toute trouvée : la parfaite parité, y compris sur l'eau !