Violences sexuelles dans le patinage : "On savait qu'il y avait des dysfonctionnements mais on n'avait pas idée de l'ampleur", réagit le patineur Gwendal Peizerat

Le champion olympique estime que le rapport de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, qui met en cause plus d'une vingtaine d'entraîneurs, révèle "tout un système qui a favorisé ces fonctionnements déviants".

Gwendal Peizerat, champion olympique de danse sur glace. (ROGAN WARD / AFP)