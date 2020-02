DIRECT. Violences sexuelles dans le patinage : "La Fédération n'est absolument pas un ramassis de pervers sexuels", assure Didier Gailhaguet

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #VIOLENCES_SEXUELLES

: "C'est moi qui ai demandé l'enquête administrative au ministère des Sports. La thèse du copinage, bonjour !"



Didier Gailhaguet évoque le cas Gilles Beyer, entraîneur de Sarah Abitbol.

: "Il n'y a pas eu un seul cas pendant ma présidence qui n'ait pas été traité."

: "Où aurais-je bien pu pêcher par ignorance, naïveté ou incompétence ? J'ai fait le parcours pas à pas. Si je n'ai pas fait de fautes, des erreurs, j'en ai trouvé. Qui n'en commet pas ?"

: "Je suis sali par des minables qui ne connaissent ni mon travail, ni l'homme."

: "Nous ne sommes pas les seuls. 28 sports ont été concernés par des affaires sur des mineurs de moins de 15 ans. Le sport français est victime de ce fléau. Il semblerait qu'en raison du livre de madame Abitbol, tout soit concentré sur la FFSG. C'est une honte car toutes les victimes ont droit au même respect."

: "Vous ne trouverez jamais mon nom dans des affaires de violence, de maltraitance de l'enfant. Je suis un homme imparfait, mais je suis un homme clean."

: "Je suppose que vous les journalistes, vous vous basez sur des faits, rien que des faits. Ceux-ci sont trop graves pour qu'on joue ici de mauvais rôles. Etre dans l'actualité ne signifie pas forcément être dans la réalité. Ces faits, je les ai découverts pour 90% d'entre eux par la presse et par un livre. Ils sont affreux, inadmissibles, nous ne les supportons pas."

: "La fédération, ce n'est pas un ramassis de pervers sexuels ayant la culture du viol. Depuis quand, dans ce pays, a-t-on supprimé la présomption d'innocence ?"

: "Je suis atterré de ce triste constat de vie de femmes brisées, bouleversées à jamais par la faute de salauds qui ont profité de leur innocence. Il n'y a pas de mot pour décrire mon dégoût."

: "C'est une onde de choc qui s'est abattue sur les sports de glace. Je suis très affecté par cette situation dont je mesure la gravité. Ces gamines, qui sont aujourd'hui des femmes, sont des personnes que j'ai entraînées ou dirigées."

: "Si je suis ici devant vous, c'est que madame la ministre ne m'a pas entendu, drapée dans des certitudes et une médiatisation en folie."

: "Vous l'aurez constaté, la vie d'un président de fédération n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut une vraie capacité à encaisser les coups bas."

: La conférence de presse de Didier Gailhaguet, président de la Fédération française des sports de glace, commence. Vous pouvez la regarder en direct sur notre site.

• Quatre membres du bureau exécutif de la Fédération française des sports de glace ont démissionné hier soir, en plein scandale de violences sexuelles dans le patinage français. Le patron de la Fédération Didier Gailhaguet, dont la ministre Roxana Maracineanu a demandé lundi la démission, doit donner une conférence de presse en début d'après-midi.



: Gilles Beyer ne fait plus partie des Français volants. Le club de patinage a exclu l'entraineur après les accusations de viol à son encontre de Sarah Abitbol, rapporte francetv sport.

• Cet article de Clément Parrot sur la campagne de Gérard Collomb à Lyon.



• Cette tribune de 54 athlètes olympiques contre les violences sexuelles dans le sport.

• Quatre membres du bureau exécutif de la Fédération française des sports de glace ont démissionné mardi soir, en plein scandale de violences sexuelles dans le patinage français. Le patron de la Fédération Didier Gailhaguet, dont la ministre Roxana Maracineanu a demandé lundi la démission, a indiqué qu'il ne prendrait pas de décision avant la fin de l'inspection diligentée par le ministère des Sports. Il doit donner une conférence de presse en début d'après-midi.



: Emilie Fer, championne olympique et championne du monde de kayak, est signataire de la tribune publiée sur franceinfo.fr. "Je suis d'une génération où les entraîneurs dormaient avec les jeunes sportives, c'était quelque chose de normal, j'ai vu ça et personne ne disait rien", raconte-t-elle à France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur.

: Tricherie aux JO, gestion de la fédération... Malgré plusieurs affaires, Didier Gailhaguet se maintient à la tête des sports de glace depuis 20 ans. Récit dans cet article.

: Les accusations d'agressions sexuelles et de viols sur des patineuses provoquent un séisme dans la fédération des sports de glace. Son président, Didier Gailhaguet, "ne peut se dédouaner de sa responsabilité morale et personnelle", a estimé, lundi, la ministre Roxana Maracineanu, qui a demandé son départ. Pourquoi le puissant président, âgé de 66 ans, est-il la cible des critiques ? Éléments de réponse.

: Après les révélations d'agressions sexuelles et de viols sur des patineuses, la ministre des Sports a demandé la démission du président de la fédération, lundi. Mais, face à un Didier Gailhaguet inflexible, les pouvoirs de Roxana Maracineanu sont limités.

: Selon les informations de L'Equipe, un quart du bureau exécutif de la Fédération française des sports de glace a démissionné hier soir à l'issue d'une réunion exceptionnelle. Un coup dur pour le président Didier Gailhager, qui refuse pour le moment de quitter l'instance.

• Après les révélations d'agressions sexuelles et de viols sur des patineuses, la ministre des Sports a demandé la démission du président de la fédération. Didier Gailhaguet a annoncé qu'il "attendra les résultats de l'inspection générale" pour prendre sa décision. Il doit donner une conférence de presse dans la journée. Des athlètes du Comité national olympique français appellent à une prise de conscience des dirigeants sportifs, des entraîneurs et des parents, face aux situations dangereuses que peuvent vivre les enfants, dans une tribune sur franceinfo.fr.



Les résultats des caucus démocrates de l'Iowa, qui ont donné le coup d'envoi de la primaire du parti lundi, ne sont toujours pas connus. Selon les résultats portant sur 62% des bureaux de votes, Pete Buttigieg arrive en tête, suivi de près par Bernie Sanders. Dans le même temps, Donald Trump a tenu le traditionnel discours de l'Union devant le Congrès. Le président des Etats-Unis a ostensiblement évité de serrer la main que lui tendait la cheffe démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Une fois l'allocution finie, cette dernière a déchiré dans un geste spectaculaire sa copie du discours.



Tancés par Emmanuel Macron, la majorité et le gouvernement font marche arrière après avoir retoqué une proposition de loi du député centriste Guy Bricout envisageant l''instauration d'un congé de deuil de 12 jours en cas de décès d'un enfant mineur ou à charge". Ce refus a suscité un tollé général. Depuis, la majorité rivalise d'idées pour témoigner de son soutien aux personnes touchées par un tel drame. La ministre du Travail va recevoir syndicats et patronat pour l'élaboration d'un "plan d'action" plus vaste.