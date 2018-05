Moselle : un arbitre d'origine marocaine découvre une tête de porc dans son vestiaire après un match de football amateur

Dimanche 20 mai, après un match de football qui opposait les clubs amateurs d'Entrange et de Serémange en Moselle, les arbitres ont trouvé une tête de porc emballée dans un sac dans leur vestiaire.

Après un match qui opposait Entrange au club voisin de Séremange évoluant dans le district de Moselle, les arbitres ont trouvé une tête de porc emballée dans un sac dans leur vestiaire dimanche 20 mai, rapporte France Bleu Lorraine Nord, confirmant une information du Républicain Lorrain.

En théorie, les vestiaires sont censés être fermés à clé durant les rencontres. L’un des arbitres, qui est marocain, parle d’acte raciste. Le jeune homme de 22 ans va porter plainte ce mercredi à la gendarmerie. Le district de Moselle est également sous le choc et se portera partie civile au côté de l’arbitre.

"Ça ne m’est jamais arrivé. On voit dans le regard que les gens se sentent mal à l’aise par rapport à moi. Ça crée une tension. L’acte de poser une tête de porc avec deux fleurs au museau, c’est un acte connu. C’est un acte raciste qui est fait justement pendant le ramadan", a-t-il indiqué.

Le maire de la commune et le club sous le choc

Michel Hergat le maire d'Entrange où se déroulait la rencontre se dit scandalisé. Le club de football d'Entrange compte 90 licenciés dont 60 enfants. "On est plus que choqués. Les bénévoles ne s’impliquent pas dans un club de foot pour être confrontés à une telle bêtise", a-t-il réagi.

"Je pense à la personne qui a été victime. On est à côté de lui, et on est prêt à faire toutes les actions de sensibilisation pour lui montrer que c'est un acte isolé d'un imbécile et que ce n'est certainement ni l'avis de la commune, ni l'avis du club", a ajouté le maire d'Entrange. "Moi ça me révolte. C’est bête, vulgaire, et ahurissant. Le comité réfléchit même à une démission collective", s'est-il indigné.