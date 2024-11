Les voitures d'éducateurs sportifs du club de foot de Colomiers, en Haute-Garonne, ont été incendiées en octobre. Les victimes soupçonnent une vengeance de parents de joueurs. Des violences devenues courantes dans les clubs amateurs.

Depuis dix jours, les petits joueurs du club de football de Colomiers (Haute-Garonne) n'étaient plus revenus sur le terrain. Pour les champions en herbe, plus d'entraînement, ni de match, car leurs éducateurs ont fait valoir leur droit de retrait. Le 29 octobre dernier, leurs véhicules ont été incendiés.

Une violence croissante

La maison de Kader Tabet a été endommagée. Le mari et père de quatre enfants sera relogé avec sa famille. Dans l'entourage du club, on soupçonne des parents mécontents que leurs enfants n'aient pas été retenus dans l'équipe. "On est là pour véhiculer des valeurs aux enfants dont on a la charge, on ne s'attend pas à ça", déplore l'éducateur sportif. La violence s'installe au bord des terrains amateurs : des tensions entre parents de joueurs aux bagarres générales, les incidents se multiplient aux quatre coins du pays.

