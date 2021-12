Foot : le match PFC-OL était classé à risque par les autorités

Le match Paris FC – Olympique lyonnais en Coupe de France de football, joué vendredi dernier au stade Charléty, à Paris, était classé à risques par les autorités publiques, a appris la direction des sports de Radio France mercredi 22 décembre, confirmant une information du journal L'Équipe.

Les deux clubs avaient chacun inscrit un but en première période et s'apprêtaient à disputer l'autre moitié de match quand l'arbitre a pris la décision d'interrompre la rencontre, vendredi 17 décembre. Les incidents ont éclaté à la mi-temps dans le parcage lyonnais. Des supporters ont lancé des fumigènes et de nombreuses bagarres ont été déclenchées. Deux personnes ont été blessées. Pierre Ferracci, le président du Paris Football Club a évoqué mercredi matin sur France Inter des "fous furieux qui utilisent les poings, les ceintures, les poings américains pour taper". Quand les joueurs sont revenus sur la pelouse, le terrain a été envahi. Les services d'ordre les ont alors escortés jusqu'au vestiaire et le match a définitivement été arrêté.

Une enquête et une instruction en cours

Samedi, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour violences volontaires au sein d'une enceinte sportive. Depuis, trois supporters ultras ont été interpellés mardi. Ils sont soupçonnés d'avoir participé aux affrontements à la mi-temps. Ces trois hommes sont des ultras du Paris Saint-Germain, avait appris mardi France Bleu Paris, selon qui, deux d'entre eux étaient déjà interdits de stade au Parc des Princes.

Lundi, la Fédération française de football (FFF) a annoncé l'ouverture d'une instruction et rendra ses décisions vendredi 28 décembre. La Fédération doit décider du sort de la rencontre et des éventuelles responsabilités de chaque club.