Matthieu et Sandrine ont couru l'Infinity trail de l'île d'Aix, la course la plus exigeante de leur vie, et la caméra de Tout le sport était avec eux.

D’un côté, Matthieu, spécialiste de l’ultra-trail, qui a représenté la France aux championnats du monde. De l’autre, Sandrine, première participation à une course du genre, elle qui n’avait jamais dépassé le marathon. Ils se sont tous les deux retrouvés vendredi 8 octobre sur l'île d'Aix pour l'Infinity trail. Le principe : des boucles de 6,7 kilomètres à réaliser en moins d'une heure, avec un départ toutes les heures, et des éliminations au fur et à mesure des abandons, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. "J'aime me faire mal, je suis un fou", rigole Matthieu.

Des heures et des kilomètres

Ils sont 128 au départ, à enchaîner les tours, sous le soleil couchant, dans la nuit noire, au petit matin. Sandrine s'arrête au bout de 8 heures, et presque 54 kilomètres. Pour sa 5e participation, Matthieu a bien failli être le dernier homme debout, mais il lâche après 227 kilomètres. Une équipe de Tout le sport était avec ce duo.