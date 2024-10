L'Isérois a levé les bras à Saint-Denis, vendredi, après avoir parcouru les 175 kilomètres de course en 23 heures et 25 minutes.

Il s'est offert un triomphe à Saint-Denis de La Réunion. Mathieu Blanchard a franchi la ligne d'arrivée de la Diagonale des Fous en premier, vendredi 18 octobre, avec un temps de 23h25'03". Sur un parcours long de 175 kilomètres (dix de plus qu'en 2023), avec plus de 10 000 mètres de dénivelé positif dans la jungle réunionnaise, le natif de Cavaillon a lavé la déception de l'Ultra-Trail Mont-Blanc, lors duquel il avait abandonné il y a un mois et demi à cause d'une blessure au tendon d'Achille.

"Ce que j'ai peut-être préféré, c'est l'ambiance. Les Réunionnais, c'est beaucoup d'authenticité dans leur joie et dans leur envie de partager et d'encourager. Ça fait du bien au cœur, on reçoit une bonne énergie qui nous permet de voler sur les sentiers", a déclaré l'ultra-traileur de 36 ans sur Réunion la 1ère.

Édition 2024 : Mathieu Blanchard "c'était totalement inespéré" Pour l'édition 2024 du Grand Raid, Mathieu Blanchard partage son ressenti sur sa victoire marquante, affirmant : "C'était totalement inespéré." Ému par cette performance, il évoque également l'incroyable ambiance des Réunionnais qui ont encouragé les coureurs tout au long du parcours.

Il succède au palmarès de la course la plus relevée du "Grand Raid" à un autre Français, le Savoyard Aurélien Dunand-Pallaz, qui a abandonné cette année après la terrible montée du Maïdo. Parti en début de soirée jeudi, Blanchard a fait quasiment toute la course en tête. Le Suisse Jean-Philippe Tschumi et l'Américain Ben Dhiman devraient compléter le podium dans la soirée.