Valentin Madouas champion de France, les Bleues en bronze à l'Eurobasket, Fabio Quartararo blessé… Ce qu'il faut retenir du week-end sport

Le sport tricolore était à l'honneur ce week-end entre les championnats nationaux de cyclisme, le podium des basketteuses françaises et les performances des pilotes de l'Hexagone dans les disciplines mécaniques.

Avant le Tour de France, les championnats de France de cyclisme ont animé le week-end dans l'actualité sportive. Le sport français a aussi brillé à l'Eurobasket féminin, avec une médaille de bronze en dépit de la frustration pour les Bleues, ou encore pour Sébastien Ogier, vainqueur du rallye du Kenya. Du côté du tennis, l'Espagnol Carlos Alcaraz a remporté son premier tournoi sur gazon, à une semaine de Wimbledon.

Cyclisme : Valentin Madouas et Victoire Berteau champions de France

Valentin Madouas est devenu champion de France, dimanche 25 juin, sur le circuit autour de Cassel, dans le Nord. Au terme d'une course aussi usante qu'explosive, le coureur de la Groupama-FDJ s'est imposé en solitaire avec 1'49" d'avance sur son coéquipier Rudy Molard et 1'57" sur Julien Bernard (Trek-Segafredo). L'équipe française avait ainsi le sentiment du devoir accompli à l'arrivée, d'autant que David Gaudu et Thibaut Pinot, tous deux alignés sur le Tour de France, ont été acteurs de la journée. Annoncé favori, Julian Alaphilippe (Soudal - Quick-Step) n'a en revanche pas pesé.

La course féminine du samedi, très animée, est revenue à la locale Victoire Berteau, coureuse de la formation Cofidis. A 22 ans, celle qui partage sa saison entre route et piste a fait fort dans le final pour décrocher son maillot tricolore. Sur le contre-la-montre, Rémi Cavagna (Soudal - Quick-Step) et Cédrine Kerbaol (Ceratizit-WNT Pro Cycling) ont été récompensés.

Basket : les Bleues troisièmes de l'Eurobasket

En bronze lors des derniers JO, l'équipe de France féminine conserve ce métal cette fois lors de l'Eurobasket. En Slovénie, la formation de Jean-Aimé Toupane a décroché la troisième place contre la Hongrie, dimanche (82-68). Plus solides que leurs adversaires qui n'avaient plus évolué à ce niveau depuis 1997, les Bleues ont dominé les débats de la tête et des épaules, notamment grâce à Iliana Rupert.

Absente la veille, l'ailière a manqué à ses coéquipières qui n'avaient que l'or comme objectif. Les Françaises se sont cassé les dents sur la Belgique en demi-finales, mettant fin à leur série de cinq finales consécutives dans cette compétition. Cette dernière a finalement été remportée par la Belgique , titrée pour la première fois après un dernier quart-temps de feu face à l'Espagne (64-58).

Tennis : Carlos Alcaraz repasse numéro 1 mondial

Novak Djokovic ayant décidé de ne pas s'aligner sur la saison de gazon avant Wimbledon, Carlos Alcaraz avait le champ libre pour lui reprendre la place de numéro 1 mondial et il ne s'est pas fait prier. Pour sa première participation à un tournoi sur gazon en dehors du Grand Chelem londonien, le prodige espagnol s'est adjugé l'ATP 500 du Queen's en dominant l'Australien Alex de Minaur, dimanche, en finale (6-4, 6-4).

A 20 ans, "Carlitos" est ainsi devenu le deuxième plus jeune joueur titré sur les trois surfaces (terre, dur et gazon) derrière Lleyton Hewitt. Si le Kazakhstanais Alexander Bublik a remporté dans le même temps le tournoi de Halle grâce à sa victoire contre le Russe Andrey Rublev, c'est bien Carlos Alcaraz qui semble le plus à même de détrôner "Djoko", quadruple champion en titre à Londres, début juillet.

MotoGP : la joie puis la douleur pour Fabio Quartararo aux Pays-Bas, week-end sans pour Johann Zarco

Dans la Cathédrale de la vitesse d'Assen, Fabio Quartararo est passé par tous les états, du petit miracle au supplice. Arrivé avec un orteil fracturé durant un footing quelques jours plus tôt, "El Diablo" avait idéalement commencé son week-end, avec sa meilleure qualification de la saison (4e), puis son premier podium en course sprint samedi avec une troisième place obtenue grâce à une pénalité infligée à Brad Binder (KTM). Le Grand Prix dimanche a été une autre histoire : un départ loupé puis une lourde chute dès le troisième tour. Quartararo s'est blessé à l'épaule et au bras gauche, tout en aggravant sa fracture à l'orteil.

Dans son embardée au sol, le Niçois a entraîné son compatriote Johann Zarco, passé à côté aux Pays-Bas. Le pilote Pramac Ducati avait terminé hors des points sur la course sprint, lui qui avait signé trois podiums de rang lors des précédents Grands Prix. Zarco glisse à la cinquième place du classement pilotes, un peu plus dominé par Francesco Bagnaia, vainqueur de la course dimanche.

WRC : troisième victoire de la saison pour Sébastien Ogier

Sébastien Ogier, monsieur 50% ! Pour son sixième rallye de la saison, l'octuple champion du monde WRC a signé sa troisième victoire dimanche, au Kenya. Le pilote de Toyota a dû lutter jusqu'au bout avec Kalle Rovanperä, battu pour moins de sept secondes. Le Français a pourtant connu une belle frayeur au début de la dernière journée, dimanche, en perdant son hayon en pleine piste. L'incident est heureusement resté sans conséquence, ne le privant pas de sa 58e victoire en carrière. Rovanperä reste en tête du classement pilotes.