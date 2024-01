Une France record aux Jeux de Paris, des Bleus sacrés à l'Euro, un retour gagnant pour Nadal ? Huit questions sur ce que nous réserve 2024

Alors que 2023 tire sa révérence, franceinfo: sport a déjà les yeux rivés sur 2024. Il faut dire qu'entre les grands événements sportifs qui se profilent - comme les Jeux olympiques en France - et le retour à la compétition de certains grands noms comme Rafael Nadal, l'année à venir s'annonce pleine de promesses. Voici huit questions qui vont agiter cette riche année dans toutes les disciplines.

La France peut-elle battre son record de médailles aux Jeux olympiques ?

43. C'est le nombre de médailles qu'avait récolté la France aux JO de Pékin, en 2008. Un record qui pourrait être battu à Paris. En moyenne, le pays hôte gagne entre 1,5 et 2,3 fois plus de médailles qu'à l'accoutumée. En prenant en compte ce fait et les performances des Tricolores dans les compétitions internationales, l'Agence nationale du sport (ANS) estime qu'aux JO 2024, la France devrait décrocher 61 médailles dont 17 en or (qui s'ajoutent aux 23 médailles d'argent et 21 breloques en bronze), ce qui la placerait au cinquième rang mondial.

Emmenée par Léon Marchand, triple champion du monde en 2023 en chipant même un record du monde à Michael Phelps, la natation devrait offrir de nombreuses breloques aux Tricolores. Tout comme le judo, puisque la France compte dans ses rangs sept médaillés mondiaux, dont les leaders de la discipline, Teddy Riner et Clarisse Agbegnenou.



Une victoire à l'Euro pour faire entrer Didier Deschamps au panthéon ?

C’est un souvenir douloureux pour l'équipe de France. Celui du tir au but de Kylian Mbappé détourné par Yann Sommer, en huitièmes de finale de l’Euro 2021 qui a offert la qualification à la Suisse. Une contre-performance, la pire de l’ère Deschamps, qu’il est possible de définitivement oublier en 2024. Auteurs d’un brillant parcours en phase éliminatoire (sept victoires, un nul), les Bleus s’avancent en favoris de l’Euro (du 14 juin au 14 juillet), en Allemagne.

Il reste à savoir comment l’équipe de France, rajeunie par rapport aux dernières compétitions internationales et dont le leadership a changé au gré des retraites internationales (Lloris, Varane, Mandanda), va gérer la pression de la compétition et faire face à une sérieuse concurrence. En cas de victoire, Kylian Mbappé et ses coéquipiers permettraient à Didier Deschamps d'entrer dans l’histoire, en devenant le premier footballeur à remporter la Coupe du monde et l’Euro en tant que joueur (1998 et 2000) et entraîneur.

Rafael Nadal gagnera-t-il encore Roland-Garros ?

Après près d’un an à soigner une hanche récalcitrante, Rafael Nadal fait son grand retour en 2024, pour ce qui sera peut-être sa dernière saison. Le Majorquin de 37 ans a annoncé le 1er décembre, qu’il disputerait le tournoi de Brisbane du 31 décembre au 7 janvier avant de probablement défendre ses chances à l’Open d’Australie (du 14 au 28 janvier), tournoi lors duquel il s’était blessé en 2023. L’ex numéro un mondial et 14 fois vainqueur du tournoi de Roland-Garros devrait ainsi fouler la terre battue de la porte d'Auteuil, lors du tournoi du Grand Chelem et des Jeux olympiques. Mais sera-t-il au niveau ?

Après s’être entraîné à ses côtés en décembre, Richard Gasquet a affirmé dans L'Equipe que l’homme aux 92 titres dont 22 Majeurs, jouait "déjà très bien" et qu’il serait "sans aucun doute" compétitif. Mais face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et autres têtes d'affiche du tennis mondial, la concurrence sera rude pour le "Taureau de Manacor", qui souffre aussi d’une maladie dégénérative et irréversible au pied (le syndrome Müller-Weiss). Il y a tout de même des motifs d’espoir. En 2017, à 36 ans, Roger Federer avait fait un retour triomphal en remportant l’Open d’Australie, après six mois d’arrêt.

Un premier titre international pour les Bleues d'Hervé Renard ?

Les joueuses de l'équipe de France de football ont la possibilité d'entrer dans l'histoire en 2024. Alors que leur palmarès est encore vierge, elles sont toujours en lice en Ligue des nations et pourraient décrocher leur premier titre continental. Le 23 février, elles affronteront l'Allemagne, finaliste de l'Euro 2022, pour une place en finale. Dans l'autre demi-finale, l'Espagne, championne du monde en titre, sera opposée aux Pays-Bas, vainqueurs de l'Euro 2017 et finalistes du Mondial deux ans plus tard.

Face à une telle concurrence, les Françaises ne seront pas favorites, mais elles peuvent se targuer d'avoir réalisé un parcours presque parfait jusqu'à présent en Ligue des nations (cinq victoires, un nul), ce que n'ont pas réussi leurs concurrentes. Les coéquipières d' Eugénie Le Sommer auront en plus l'avantage de ne pas avoir la pression d'une possible qualification olympique. Les deux pays finalistes de la Ligue des nations décrocheront, en effet, leur billet pour les JO. Mais en tant que pays hôte, la France est d'ores et déjà qualifiée.

𝐄𝐍 𝐑𝐎𝐔𝐓𝐄 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝟒 🔥👊



Les Bleues s’imposent (3-0) face à l’Autriche et assurent leur ticket pour le dernier carré de la Ligue des Nations 💪 #FiersdetreBleues | #FRAAUT pic.twitter.com/M45szTNQcK — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) December 1, 2023

Sans Antoine Dupont, le XV de France pourra-t-il reconquérir le Tournoi des six nations ?

"La cicatrice, elle est là et elle va rester très longtemps". Ces mots sont ceux du troisième ligne du XV de France, Charles Ollivon, au micro de Canal+, le 23 décembre. Plus de deux mois après, la défaite cruelle des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde face à l’Afrique du Sud (28-29) a toujours du mal à passer, pour les joueurs comme pour les supporters. Il va pourtant falloir se relever car, comme chaque année, la fin de l’hiver sera le théâtre du Tournoi des six nations.

Un nouveau défi pour le XV de France, deuxième de l’édition 2023, puisqu’il devra évoluer sans son capitaine, Antoine Dupont. Retenu avec l’équipe de France de rugby à VII en vue des JO, le demi de mêlée du Stade toulousain devrait laisser sa place à Maxime Lucu, déjà sa doublure en septembre dernier. Romain Ntamack devrait, lui, toujours être absent. Victime d’une rupture des ligaments croisés en août, le Toulousain s’est fixé un objectif de retour sur les terrains "fin mars, début avril 2024".

Tadej Pogacar parviendra-t-il à bousculer Jonas Vingegaard sur le Tour de France ?

Voilà deux ans que Tadej Pogacar bute sur un seul homme au Tour de France : Jonas Vingegaard. L’année 2024 pourra-t-elle déroger à la règle ? Le pari est audacieux. Cette année, le coureur d’UAE Team Emirates tentera de remporter le Giro avant de prendre le départ de la Grande Boucle pour tenter un doublé, un défi risqué. Cela fait 25 ans que cela ne s'est pas produit, depuis Marco Pantani en 1998.

Face à lui en juillet, le Danois pourrait pâtir de l’absence de son fidèle coéquipier depuis 2019, Wout van Aert. Au départ du Giro, de la Vuelta, des JO et des Mondiaux de cyclisme, le Belge a en effet annoncé faire l’impasse sur le Tour. "Il est l’un des meilleurs équipiers que j’ai eu ces trois dernières années. Wout est bon sur tous les terrains, même en montagne, et il peut faire une énorme différence" , a réagi Vingegaard auprès de DR, un média public au Danemark.

Céline Boutier deviendra-t-elle numéro 1 mondiale en golf ?

C’est l'une des grandes sportives françaises de l’année. La golfeuse Céline Boutier a réalisé une saison 2023 presque parfaite avec une victoire en Grand Chelem (l’Amundi Evian Championship, fin juillet), le gain de trois tournois du circuit professionnel et une ascension fulgurante au classement mondial, de la 15e à la 3e place. En 2024, la native de Clamart peut prétendre à la place de numéro 1 mondiale. Au Rolex Women's World Golf Rankings, Céline Boutier (6,92 points de moyenne) a un peu de retard sur ses principales concurrentes : la Chinoise Ruoning Yin (7,3) et l’Américaine Lilia Vu (8,25).

Mais elle peut techniquement atteindre le sommet de la hiérarchie, selon ses performances et celles de ses adversaires directes. Motif d’espoir, l’ex numéro un mondiale, l’Américaine Nelly Korda, avait pour la première fois atteint cette place en 2021, grâce à sa victoire au KPMG Women's PGA Championship, alors qu'elle était... troisième mondiale. Si Céline Boutier suit le même parcours, elle deviendra la première Tricolore (femmes et hommes confondus) à prendre les commandes d'un classement mondial de golf.

La Française Céline Boutier, vainqueur le dimanche 30 juillet 2023 de l'Evian Championship, un des titres les plus prestigieux de la saison de golf (FABRICE COFFRINI / AFP)

Qui allumera la vasque olympique ?

Teddy Riner, Marie-José Perec, Zinédine Zidane... Les prétendants pour allumer la vasque olympique, le 26 juillet 2024, sont nombreux. Sportif actif ou retraité, français ou non... Formellement, le Comité d'organisation peut se permettre de choisir qui il veut. Unique condition, garder le secret. L'identité de la personne qui embrasera la vasque olympique ne sera révélée que le moment venu. Mais au regard des éditions passées, on peut déjà se faire une idée des profils privilégiés.

En 2021, à Tokyo, c'est l'ancienne numéro un mondiale de tennis, Naomi Osaka, qui avait lancé les JO. Dans une volonté de mettre sur un pied d'égalité sportifs olympiques et paralympiques, Paris 2024 pourrait s'inspirer des JO de Barcelone (1992) où c'est l'archer handisport Antonio Rebello qui avait enflammé la vasque olympique. La même année, la France avait fait le choix de Michel Platini pour les JO d'hiver Albertville, "parce qu'il est le Français le plus célèbre dans le monde".

Plusieurs personnes pourraient aussi être désignées. Si à Londres (2012), sept athlètes de moins de 19 ans avaient allumé la vasque, à Salt Lake City (2002), ce sont les hockeyeurs américains, médaillés en 1980, qui avaient été choisis.