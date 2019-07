Un Champenois bat le record de la traversée des Alpes à pied

Cet enseignant de 38 ans a battu le précédent record de près de 12 heures qui datait de 2015.

Le Champenois Romain Sophys a battu le record de la traversée des Alpes à pied en 160 heures et 44 minutes, rapporte France Bleu Azur, lundi 29 juillet. Il est arrivé à Nice (Alpes-Maritimes) durant la nuit de dimanche à lundi, une semaine après être parti de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Un périple de 620 kilomètres de marche et 40 000 mètres de dénivelé positif.

"C'est une grande fierté pour moi et pour toute mon équipe. On a vécu une semaine folle", raconte au micro de France Bleu Azur ce trailer marnais de 38 ans, qui enseigne dans la petite commune de Sainte-Menehould. Dix personnes l'ont accompagné pour gérer cette traversée. Le précédent record datait de 2015 et était détenu par Pascal Blanc. Il avait mis 172 heures et 35 minutes.

C'est le deuxième record de ce type pour cet enseignant. L'an dernier, il avait traversé les Vosges en réalisant 208 km en moins de 30 heures.