Ugo Humbert finaliste à Bercy, la reprise fracassante de Léon Marchand, Esteban Ocon et Pierre Gasly sur le podium en F1... Le récap sport du week-end

Du court de tennis à Bercy à la patinoire d'Angers, en passant par le bassin de Singapour et le circuit d'Interlagos au Brésil, le week-end sportif a été riche en événements. Léon Marchand, Ugo Humbert, Esteban Ocon ou encore Adam Siao Him Fa ont fait rayonner le sport tricolore. Franceinfo: sport vous propose un récapitulatif des meilleurs moments de ce premier week-end de novembre.

Tennis : Zverev stoppe le rêve d'Humbert à Bercy

Ugo Humbert a fait vibrer le Palais omnisports de Paris-Bercy toute la semaine, mais en finale, c’est Alexander Zverev qui a montré sa supériorité. Après avoir éliminé Carlos Alcaraz (2e), Jordan Thompson (28e) et Karen Khachanov (21e), le numéro 1 français a dû faire face à un mur pour sa première finale en Masters 1000. Devant son public, le Messin a été largement dominé par l'Allemand et s'est incliné en moins de 1h15 de jeu (6-2, 6-2).

Finale : le résumé du match Alexander Zverev vs Ugo Humbert

Alexander Zverev a remporté dimanche son premier titre à Paris-Bercy, marquant ainsi sa première victoire dans la capitale, après avoir été battu en finale de Roland-Garros par Carlos Alcaraz en juin dernier. D'ailleurs, ce septième sacre en carrière en Masters 1000 lui permet de dépasser l'Espagnol au classement ATP, devenant ainsi le nouveau numéro 2 mondial.

F1 : un podium historique au Brésil avec deux Français

On ne l’avait pas vu venir. Au terme d'une journée très intense, marquée par une pluie incessante à Sao Paulo, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé respectivement à la deuxième et à la troisième place du Grand Prix du Brésil. Pour la première fois depuis 1997 (avec Olivier Panis et Jean Alesi), deux Français montent sur le podium d'un Grand Prix de Formule 1. Un excellent résultat pour Alpine, qui remonte à la sixième place du classement des constructeurs.

Sevré de victoire depuis le Grand Prix d'Espagne en juin dernier, Max Verstappen a retrouvé le sourire au meilleur des moments sur le circuit d'Interlagos. Malgré son départ de la 17e place, le Néerlandais a réalisé une remontée impressionnante. Aidé par les drapeaux jaunes et le drapeau rouge, le pilote Red Bull a remporté le GP du Brésil, faisant un pas important vers le titre. Il compte désormais 62 points d'avance sur Lando Norris (McLaren) et pourrait être couronné champion du monde pour la quatrième fois consécutive à Las Vegas la semaine prochaine s'il termine devant son rival britannique.

Natation : Léon Marchand maître du temps à Singapour

Les semaines s'enchaînent et se ressemblent pour Léon Marchand en Asie. Enfin presque. À Singapour, pour la troisième et dernière étape de la Coupe du monde en petit bassin (25 m), le nageur français n’a pas seulement remporté trois courses en trois jours (100 m 4 nages, 200 m 4 nages et 400 m 4 nages), il a aussi établi de nouveaux records. Le Toulousain a d'abord battu jeudi sa meilleure marque européenne sur 100 m 4 nages avec un temps de 49"92, puis a pulvérisé, vendredi, le record du monde du 200 m 4 nages en 1'48''88. Il a ainsi effacé Ryan Lochte des tablettes alors que l'Américain détenait jusqu'ici le chrono le plus rapide de l'histoire depuis 2012.

200m 4 nages (H) : Léon Marchand s'impose et pulvérise le record du monde Léon Marchand remporte le 200m 4 nages de la Coupe du monde en petit bassin en signant un temps de 1.48.88. Premier homme sous les 1.49.00, le Français entre un peu plus dans l'histoire en battant le record du monde de la discipline.

Léon Marchand est devenu le premier Français à remporter le classement général de la Coupe du monde de natation en petit bassin. A quelques semaines des Mondiaux de Budapest (du 10 au 15 décembre), tous les voyants sont au vert pour le quadruple champion olympique.

Patinage artistique : Adam Siao Him Fa a enchanté Angers

Un programme plein d'audace. Devant son public à Angers, et après une huitième place décevante lors du programme court vendredi, Adam Siao Him Fa a survolé, samedi, le libre du Grand Prix de France de patinage artistique. Le Français a été le seul à réussir deux quadruples sauts dans son programme, suivi de son fameux backflip.

Programme libre (H) : Adam Siao Him Fa remporte le Grand Prix de France après une performance XXL 8e après un programme court décevant, Adam Siao Him Fa a réalisé un programme libre de haute volée. Avec un score de 171.68, le Français devance l'Italien Nikolaj Memola de plus de 12 points, ce qui lui permet de finalement remporter le Grand Prix de France avec un score total de 246.58, largement devant le Japonais Koshiro Shimada (233.84).

Le pensionnaire du club de Nice n'a pas été le seul à briller sur la patinoire d'Angers. Evgeniia Lopareva (24 ans) et Geoffrey Brissaud (26 ans) ont également déjoué les pronostics en danse sur glace. Le tandem tricolore a ainsi devancé les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri, doubles champions d'Europe et tenants du titre à Angers, pour remporter la compétition.

Foot : les Lyonnaises remportent le choc de Première Ligue contre le PSG

Premières du classement avant le match, les Parisiennes n'auront pas résisté à l'Olympique Lyonnais (1-0). Sur la pelouse du Groupama Stadium, devant environ 15 000 spectateurs, les Gones ont donné la leçon à Paris, en prenant d'assaut la cage de Mary Earps, qui a évité une correction à son équipe. Face à l'un des PSG les plus faibles de ces dernières années, l'OL a tiré 25 fois (contre 2), et c'est finalement l'ex-joueuse de la capitale, Tabitha Chawinga qui a inscrit le seul but de la partie, sur une passe d'une autre ancienne parisienne, Kadidiatou Diani.

Seule bonne nouvelle pour le PSG dans cette après-midi manquée, l'attaquante de l'équipe de France Marie-Antoinette Katoto a rejoué, entrée en jeu à la pause, après avoir manqué sur blessure les deux derniers matchs des Bleues. L'OL prend la tête du championnat avec un point d'avance sur son adversaire du jour.