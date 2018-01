Twitter se mobilise et obtient la réapparition du compte de "Philousports", suspendu pour "violation de droits télé"

Suivi par 150 000 personnes sur Twitter, cet internaute commente les rencontres sportives en utilisant des gifs (images animées).

Tous les internautes mordus de sport connaissent @Philousport. Cet internaute corse de 45 ans, célèbre pour tweeter avec humour des gifs lors d'évènements sportifs, a vu son compte suspendu par Twitter dimanche 29 janvier, pour "violations des droits télé" à la suite d'une plainte de la Ligue de football professionnel, rapporte Le Figaro. Lundi matin, en découvrant cette suspension, les twittos se sont mobilisés pour faire pression sur le réseau social et obtenir la réapparition du compte de "Philou". Avec succès.

Dimanche après-midi, en plein match de Ligue 1 entre Marseille et Monaco, l'internaute très suivi avait posté le gif d'un penalty fantôme, décrochant même une réponse de Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique lyonnais. Selon le Corse, cela "n'a pas dû plaire à la LFP", a-t-il expliqué sur Twitter.

Je vais expliquer vite fait tmg société de Thierry Lhermitte en passant gère les droit d’auteur de la @LFPfr hier ils m’ont signalé à Twitter pour le peno fantôme vu que @JM_Aulas m’a répondu sur ce gif ça a pas du plaire j’ai dû dire à Twitter que j’avais compris leur politique — Philou (@philousports) January 29, 2018

Peu après la suspension du compte @philousports, ses fans s'en sont pris aux modérateurs de Twitter, "accusés de rester passifs devant les flots permanents de messages haineux, racistes ou pornographiques, mais très réactifs lorsqu'il s'agit de sévir contre une icône bienveillante et divertissante du réseau social", résume Le Figaro.

Bonjour @TwitterFrance

J’ai du vous signaler des dizaines de comptes incitant « à la haine d’un peuple, d’une religion, d’un genre ou d’une orientation sexuelle », vous n’avez JAMAIS rien fait. Mais vous suspendez @philousports pour un GIF? #JaiMalÀMonTwitter #LibérezPhilou — Isabelle Ithurburu (@IsaIthurburu) January 29, 2018

Twitter a complètement craqué en suspendant @philousports. Tout ça pour un gif qui n'a pas plu à la LFP. Du grand n'importe quoi #LiberezPhilou #JeSuisPhilou — Yohan Roblin (@yohanroblin) January 29, 2018

Les hashtags "jesuis@philousport" ou encore "LibérezPhilou" se sont multipliés sur le réseau social. Même le directeur de la rédaction BeIN Sports et détenteur de nombreux droits sportifs, Florent Houzot, a soutenu l'internaute.

"Si Twitter était aussi rapide pour les racistes..."

Philou, une fois de retour sur le réseau social, n'a d'ailleurs pas manqué de remercier ses soutiens.

merci pour tout le soutien de vous tous , la preuve que les twittos ne sont pas tous des troll mechant , keur et bises sur vous tous — Philou (@philousports) January 29, 2018

Contacté par franceinfo, il a estimé que la sanction de Twitter avait été "sévère, mais bon, c'est revenu." "Après, je pense que si twitter était aussi rapide pour les racistes.... bref", a-t-il ajouté, dressant le même constat que ses soutiens.

Interrogé sur la façon dont il allait tweeté désormais qu'il se sait en risque de suspension de compte à la moindre infraction pour violation des droits télé, il a assuré qu'il allait devenir "sérieux et discuter avec les fedérations et les ligues. Pour ne plus être borderline".