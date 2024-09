Triathlon : Léonie Périault et Yanis Seguin vice-champions d'Europe à Vichy

Trente-cinquième des Jeux olympiques de Paris, la Française a décroché, samedi, la deuxième place des championnats d'Europe à Vichy. Chez les hommes, Yanis Seguin s'empare également de la deuxième place.

Un samedi argenté. A Vichy, samedi 21 septembre, les Français ont brillé lors des championnats d'Europe de triathlon, mais n'ont pas réussi à décrocher l'or. Léonie Périault, présente aux Jeux olympiques de Paris lors de l'épreuve où Cassandre Beaugrand, absente ce week-end, s'était imposée, a débuté sur les chapeaux de roues et s'est emparée de la 2e place. Elle a été imitée quelques heures plus tard par son compatriote Yanis Seguin.

La Française de 30 ans est sortie deuxième de la natation avant de prendre la tête sur le vélo. La Britannique Vicky Holland est revenue à sa hauteur et l'a dépassée après une pénalité reçue dans les ultimes mètres. Le titre lui a échappé de peu. "On va finir par m'appeler Poulidor", a ironisé Léonie Périault à la fin de sa course. La triathlète décroche une deuxième médaille européenne après le bronze en 2021 sur le triathlon sprint.

Triathlon - Léonie Periault : "On va finir par m'appeler Poulidor" A nouveau vice-championne d'Europe de triathlon, Léonie Periault a longtemps cru au titre avant de se faire rattraper dans les derniers mètres. La Française reste néanmoins heureuse de sa performance.

Les hommes ont également rapporté une médaille d'argent. Malgré les absences des olympiens français de Paris, cinq autres Tricolores étaient en lice au début de la course. Seul Yanis Seguin est parvenu à rester dans le groupe de tête. Après une première accélération, le Français de 24 ans s'est fait rejoindre par le Hongrois Csongor Lehmann, 11e aux JO et nouveau champion d'Europe. Après les épreuves individuelles, les relais et le paratriathlon se dérouleront dimanche 22 septembre.