Traversée de l'Atlantique à la rame : le corps "sans vie" de l'aventurier français Jean-Jacques Savin retrouvé dans son canot

Le corps de l'aventurier français Jean-Jacques Savin, qui avait franchi l'océan Atlantique dans un tonneau en 2019 avant de repartir le 1er janvier pour une traversée à la rame, "a été retrouvé sans vie à l'intérieur de la cabine de son canot", a annoncé son équipe à l'AFP, samedi 22 janvier. Le Girondin, parti du sud du Portugal, n'avait plus donné signe de vie depuis la nuit de jeudi à vendredi, lorsqu'il avait activé ses deux balises de détresse.

Selon son équipe, la sécurité maritime portugaise avait localisé vendredi son bateau retourné au large des Açores. Ce samedi, "un plongeur a pu descendre et visiter l'embarcation", ont expliqué ces bénévoles.

Grand sportif et "aventurier dans l'âme", cet ancien militaire parachutiste avait passé en 2019 plus de quatre mois dans un bateau en forme de tonneau de trois mètres de long et 2,10 m de diamètre. Il avait ainsi traversé l'Atlantique en solitaire, poussé par les vents et les courants, jusqu'aux Antilles. Jean-Jacques Savin entendait cette fois réaliser la traversée à la rame et devenir "le doyen de l'Atlantique", "une façon de narguer la vieillesse". Cet habitant d'Arès (Gironde) avait fêté ses 75 ans le 14 janvier à bord de l'Audacieux, son canot de 8 mètres de long et 1,70 mètre de large, équipé de deux cabines et d'un poste de rame au milieu.