VIDEO. Tour de France : Christian Prudhomme "vit un Tour emballant" où "tout est possible"

A deux jour de la fin de cette 106e édition du Tour de France et de la célèbre arrivée sur les Champs-Elysées, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) est toujours maillot jaune et Thibault Pinot (Groupama - FDJ) compte bien remonter dans le classement général après les étapes de montagne de ce vendredi 26 juillet et de samedi.

L'absence de Froome, un déclic

Jusqu'à présent, la Grande Boucle 2019 est imprévisible et génère une affluence record que Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, explique notamment par le regain d'audace des coureurs. "Je pense que l'absence de Christopher Froome pèse, évidemment. C'est-à-dire qu'une porte s'est entrebâillée, Julian Alaphilippe a mis les deux pieds dans la porte et Thibault Pinot pousse sur les battants avec d'autres coureurs".

La non participation du Britannique, quadruple vainqueur du Tour, a donc été un déclic qui a fait prendre conscience aux autres cyclistes et notamment aux Français que leurs adversaires étaient prenables. "Dans les premiers lacets hier, dans la descente du Galibier, j'ai débranché et j'y suis allé", a déclaré Julian Alaphilippe à son arrivée à Valloire jeudi 25 juillet. Une prise de risque qui "fait le succès" de cette édition, selon Christian Prudhomme.

On vit un Tour emballant. Le résultat ne dépend pas de nous mais on va regarder cela avec une attention et une ferveur certaine. Christian Prudhomme à Jérôme Cadet

Le public se montre alors confiant et n'a plus qu'une question en tête, savoir si, après quatorze jours passés en jaune, Alaphilippe va ramener son maillot à Paris. Voir un Français sur le podium "fait partie des possibilités mais cela va dépendre de ce qui va se passer aujourd'hui et demain, tout est possible", estime le directeur du Tour.