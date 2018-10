VIDEO. "Ce sera le sommet du Tour 2019" : le directeur du Tour de France présente l'étape du col de l'Iseran, à 2 770 mètres

Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, a dévoilé le parcours de l'édition 2019, jeudi 25 octobre. Parmi les étapes, celle qui empruntera le col de l'Iseran entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes, le 26 juillet, sera, au propre comme au figuré, un des sommets du Tour 2019.

franceinfo, qui sera la radio officielle du Tour de France, a pu suivre Christian Prudhomme dans les Alpes. C'est de là, au col de l'iseran, à 2 770 mètres d'altitude, qu'il a présenté l'étape. "C'est le plus haut col des Alpes françaises, et ce sera le sommet, le toit du Tour 2019. C'est un col rarement emprunté et pourtant, la première fois que les coureurs sont venus ici, la route était à peine ouverte, c'était en 1938."

"Cette étape sera courte, ramassée, dense, avec une approche faite pour que des équipiers, des outsiders puissent être devant. Avant la grande bagarre, ici au col de l'Iseran." Le patron du Tour décrit ce qui attend le peloton. "Le côté sud, côté Maurienne, sera le plus rude. Une fois qu'on arrive à Bonneval-sur-Arc, c'est un peu comme si on était au pied de l'Alpe d'Huez. Il faut encore monter 17 km à 7,5% de moyenne pour arriver à 2 770 mètres, puis basculer en Tarentaise et remonter vers Tignes.".