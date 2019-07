DIRECT. Tour de France : la course s'anime déjà. Regardez la 6e étape entre Mulhouse et La Planche des Belles Filles

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: Peu avant minuit hier soir, un incendie a détruit un camion du Tour de France contenant du matériel électrique et informatique. L'acte, volontaire, a été commis près du conseil départemental, rue du Markstein, à Linthal (Haut-Rhin). Des tags "gilets jaunes" ont été retrouvés à côté, rapporte France 3 Grand Est.



(© Patrick Kerber, France 3 Alsace)



: Cosnefroy, Teuns, Pauwels, Bernard, Ciccone, Arndt, Berhane, De Gendt, Wellens, Grellier, Politt, Meurisse, Pasqualon et Greipel roulent avec une minute 30 d'avance au km 8.

: Un premier groupe s'est détaché du peloton : Wellens, De Gendt et Politt font notamment partie du groupe de 14 coureurs qui roulent en tête.

: Julian Alaphilippe pourra-t-il conserver son maillot jaune ? Jakob Fuglsang, Thibaut Pinot ou encore Egan Bernal vont-ils nous faire vibrer au sommet d'une Planche des Belles Filles encore plus difficile que les années précédentes ? Pour le savoir, rendez-vous sur francetv sport pour assister à l'étape immanquable du jour, entre Mulhouse et la Planche des Belles Filles.

: Thibaut Pinot sera-t-il à la hauteur de son statut de favori sur ce parcours qu'il connaît si bien ? Sera-t-il en mesure de dompter les pourcentages allant jusqu'à 24% de l'ascension finale ? En tout cas, les Francs-Comtois y croient !

: Cette 6e étape est sans conteste l'une des plus attendues de ce Tour de France 2019. Au départ de Mulhouse, elle prévoit 160,5 kilomètres d'un parcours qui s'achèvera sur la désormais célèbre Planche des Belles Filles. Mais avant ce final qui s'annonce splendide, les coureurs devront notamment franchir deux cols de 1re catégorie: le Markstein et le Ballon d'Alsace. Retrouvez le programme sur francetv sport.

: Voici les principaux titres de l'actualité :



Vincent Lambert est mort ce matin au CHU de Reims à l'âge de 42 ans. Victime d'un accident de la route en 2008, ce patient tétraplégique ne bénéficiait plus de traitements depuis le 2 juillet. Son neveu a évoqué un "soulagement".



François de Rugy a effectué plus de 63 000 euros de travaux dans son appartement de fonction avec des fonds publics, révèle Mediapart. Egalement mis en cause pour des dîners alors qu'il était président de l'Assemblée nationale, le ministre a répondu sur Facebook.



Les candidats au diplôme national du brevet de l'académie d'Aix-Marseille peuvent désormais consulter leurs résultats. Ceux-ci sont bien entendu disponibles sur notre page dédiée. Il suffit de cliquer sur ce lien.





•Six touristes étrangers sont morts la nuit dernière en Chalcidique (Grèce) lors d'une tornade et de violents orages de grêle. L’état d’urgence a été décrété dans le nord du pays après ce "phénomène inédit".



Le Slovaque Peter Sagan a remporté la 5e étape du Tour de France, entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar. Au programme du jour : une très belle étape accidentée entre Mulhouse et La Planche des Belles Filles.

: C'est le premier abandon de cette édition 2019 du Tour de France. Le Néo-Zélandais Patrick Bevin (CCC) souffre de deux côtes fracturées et a dû déclarer forfait ce matin. Il était tombé une première fois lors de la troisième étape vers Epernay, puis le lendemain une seconde fois.