DIRECT. Tour de France : regardez et commentez la 8e étape entre Mâcon et Saint-Etienne, où on attend du spectacle

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: Julian Alaphilippe, interrogé par France 2 avant le début de l'étape, ne se fait pas beaucoup d'illusions sur sa capacité à reprendre le maillot jaune, qu'il a lâché pour six secondes jeudi : "C’est une étape importante. C’est un beau final (…) On avisera pendant la course. L’équipe du maillot jaune va contrôler… ils ont intérêt à laisser une échappée aller au bout, pour m’empêcher de prendre les bonifications."

: Il est midi, votre estomac gargouille, c'est normal, vous avez faim d'actualité.



Vous vous demandez pourquoi François de Rugy n'a pas rendu son tablier après la série d'affaires où il se retrouve embourbé ? On a posé la question à une spécialiste de l'éthique en politique.



La 8e étape entre Mâcon et Sant-Etienne, qu'on annonce piégeuse et vallonnée, va débuter dans quelques minutes. Vous avez un peu de temps pour lire le récit du 13 juillet 1999, le jour où Lance Armstrong a assommé le Tour.



Elisabeth Borne, la ministre des Transports, assure que le prix des billets de train a baissé par rapport à l'an dernier. Ce n'est pas votre ressenti ? On a essayé de trier le vrai du faux.

: Vous avez juste le temps de garnir votre musette, @Julien. Départ de l'étape à 12h25, à suivre bien entendu sur notre site !

: Bonjour Pierre. À quelle heure débute la 8e étape du Tour de France ?