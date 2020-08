VIDEO. Tour de France 2020 : Julian Alaphilippe remporte la 2e étape au sprint final et s'empare du maillot jaune

Le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step était parti en compagnie de deux autres coureurs dans l'ultime difficulté de la journée, dimanche. Le voilà en jaune, comme l'an passé.

Julian Alaphilippe ravit le maillot jaune au Norvégien Alexander Kristoff. A Nice (Alpes-Maritimes), le Français a remporté la deuxième étape du Tour de France, dimanche 30 août, à l'issue d'un court et très disputé sprint final, lancé à seulement 200 m de l'arrivée, sur la promenade des Anglais. Pour ce deuxième jour de course, les cyclistes ont affronté 186 kilomètres d'un parcours de moyenne montagne et franchi les premiers cols de cette édition, sous un ciel bleu azur contrastant avec l'orage qui avait marqué l'étape chaotique de la veille.

Grand animateur de l'édition 2019, pendant laquelle il avait passé 14 jours avec le maillot jaune sur le dos, Julian Alaphilippe a démarré à 13 km de l'arrivée, dans le Col des Quatre Chemins, et a terminé au sprint devant le Suisse Marc Hirschi et le Britannique Adam Yates.