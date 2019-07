Tour de France 2019 : regardez et commentez en direct le départ de la 1ère étape depuis Bruxelles

Ce qu'il faut savoir

C’est parti ! Le coup d’envoi de la 106e édition du Tour de France est donné, samedi 6 juillet à Bruxelles (Belgique), ville d’Eddy Merckx, le quintuple vainqueur de l'épreuve, qui a porté le maillot jaune 111 fois. Un événement que vous pouvez voir et commenter sur notre site franceinfo.fr.

Le Tour 2019 en chiffres. Vingt-deux équipes sont en lice. Durant 23 jours, les coureurs vont devoir parcourir 3480,3 kilomètres répartis en 21 étapes, avec sept cols et surtout trois arrivées au sommet (Tourmalet, Tignes, Val Thorens). Une trilogie alpestre qui se conclut à la veille de l’arrivée, dimanche 28 juillet, sur les Champs-Elysées.

Deux favoris, plusieurs challengers. L'un des principaux prétendants au maillot jaune, le quadruple vainqueur britannique Chris Froome, est blessé, et a donc déclaré forfait. En son absence, le tenant du titre, Geraint Thomas, et le grand espoir colombien Egan Bernal, coéquipiers mais rivaux, devraient faire le show. Romain Bardet et Thibaut Pinot sont également très attendus et incarnent les espérances françaises. Pour ses qualités de puncheur, Julian Alaphilippe peut aussi se rêver en jaune durant la première semaine. Et Warren Barguil pourrait être boosté par son titre de champion de France.

L’étape bruxelloise. Le peloton va quitter Bruxelles par Molenbeek puis Anderlecht. Au 43e kilomètre, il devra passer le mur de Grammont (93 mètres de dénivelé), qui se dressait déjà lors du premier Tour de France d’Eddy Merckx en 1969. Les coureurs prendront ensuite la direction de Charleroi, puis vibreront sur un secteur pavé au moment de remettre le cap sur Bruxelles. Ils passeront au pied de la Butte du Lion, le champ de bataille où ont été mises en échec les troupes napoléoniennes à Waterloo. A dix kilomètres de l’arrivée, il faudra être attentif dans la traversée des rues de Woluwe-Saint-Pierre, où le jeune Eddy Merckx a enfilé pour la première fois le maillot jaune.