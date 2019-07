DIRECT. Tour de France : deux cols hors catégorie, le maillot jaune qui se joue... C'est parti pour la première étape alpine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: @Anonyme du 37 Si vous êtes ultra-motivé, vous zappez le déjeuner et suivez l'ascension de la côte des Demoiselles coiffées, classé en 3e catégorie, autour de 11h50. Sinon, le pied du col de Vars (1re catégorie) sera abordé autour de 12h40.

: Bonjour Pierre, sympa de venir transpirer avec nous sur cette étape. Question, vers quelle heure vont-ils attaquer la première grosse difficulté du jour ?

: Plus sérieusement, il existe un protocole, mis en place par l'UCI, en cas de conditions extrêmes. Comme hier par exemple, explique Thierry Gouvenou à la RTBF : "Quand cela devient extrême, on se réunit avec des représentants des coureurs, des équipes et de l'organisation. cela a été fait ce matin. Vu les conditions annoncées: maximum 36°, pas d'orages, on n'a décidé que les conditions n'étaient pas vraiment extrêmes et qu'on pouvait partir comme cela."

: @Elodie Figurez vous que le maillot vert Peter Sagan s'est plaint des conditions caniculaires. Et un des organisateurs, Thierry Gouvenou, lui a infligé un joli courant d'air, comme on dit dans le cyclisme : "Quand il va en Australie en début d'année prendre des contrats, il est moins regardant."

: Mais c'est pas dangereux pour leur santé de faire la courses par 40???

: Le départ réel vient d'être donné ! C'est parti pour 208 kilomètres de bonheur pour nous, de souffrance pour eux ! C'est à suivre en vidéo ici !





: Figurez-vous que Thibaut Pinot se soigne @Ju ! Il a acheté un sauna chez lui pour s'habituer autant que faire se peut à la chaleur. Et les températures annoncées dans les vallées s'annoncent chaudes, mais pas caniculaires, ce qui pourrait lui convenir.

: A noter que Thibaut Pinot déteste la chaleur ! Il n'est généralement pas au mieux dans ces moments là, espérons que ça change aujourd'hui

: On prévoit des températures autour de 27 à 29°C en plaine, autour de 21°C au sommet du Galibier, avec un risque d'orage en milieu d'après-midi. Mais rassurez-vous, les coureurs risquent de transpirer plus que vous :-)

: Bonjour Pierre, a-t-on une idée de la température prévue sur les routes de l'étape d'aujourd'hui ?

: Plus les hostilités commenceront tard entre les favoris, plus Julian Alaphilippe aura une chance de conserver son maillot jaune. Mais il n'est même pas sûr qu'il résiste en cas d'attaque au pied du Galibier, une montée longue d'une vingtaine de kilomètres, ce qui risque d'être trop pour lui. Mais on espère que notre "Juju" national va continuer de nous bluffer comme il le fait depuis deux semaines.

: @fluctuact Je vais vous répondre en deux temps :-) Plusieurs noms se détachent pour la victoire d'étape, mais ça dépend du scénario de la course. Si une échappée de costauds se détache dès les premiers kilomètres, on pense forcément à Simon Yates, déjà vainqueur de deux étapes sur la Grande Boucle, à Romain Bardet qui veut faire oublier sa défaillance pyrénéenne ou encore un Thomas de Gendt à l'aise dans les échappées au long cours.



Si les cadors du classement général reprennent tout le monde sur les pentes de l'Izoard, il ne serait pas impossible de voir Thibaut Pinot ou Egan Bernal tirer leur épingle du jeu.

: Bonjour Pierre. Un pronostic pour l'étape du jour? Quelles sont selon les chances pour Julian Alaphilippe de conserver le maillot jaune?

: @anonyme Et bien non ! Je vous raconte comment ça s'est passé en 2003, quand une vague de chaleur à la mi-juillet avait préfiguré la canicule mortelle du mois d'août. Le programme n'avait pas changé d'un iota, mais ça avait eu des conséquences au classement général, certains coureurs étant pénalisés en cas de fortes chaleurs.

: Le Tour de France pourrait être annulé en cas de fortes chaleurs ? En cas de pic à 40* par exemple

: @la plume blanche Eh bien non ! Jusqu'à deux minutes avant le départ fictif, le manager de l'équipe Ineos avait encore l'espoir d'une grâce tardive. C'est officiel donc, Geraint Thomas et Steven Kruijswijk devront se passer d'un équipier pour la fin de la Grande Boucle.

: Les deux coureurs exclus ont-ils pris le départ ?

: Les coureurs vont devoir se coltiner six cols à plus de 2 000 m en trois jours, dont trois rien qu'aujourd'hui. Concrètement, comme l'oxygène est plus dur à capter à ces altitudes, "s'il y a 10% d'oxygène en moins, comme c'est le carburant des coureurs, votre métabolisme va donc fonctionner 10% moins vite", explique à Cyclingnews Samuel Bellenoue, le cerveau de l'équipe Wanty-Gobert.



Certains coureurs ont des limites physiologiques passé un certain seuil : ainsi un Alejandro Valverde, champion du monde en titre, perd tous ses moyens passés 2 000m.

















: Bonjour à toutes et à tous, on est partis pour six heures de bonheur avec la longue étape des Alpes et l'un des moments décisifs de ce Tour de France. Du coup, la répartition des tâches sur ce live va être très simple : les gens qui transpirent, c'est du ressort de Benoît, les gens qui transpirent sur un vélo, c'est pour moi :-)





: Nous accueillons dans ce live mon collègue Pierre Godon qui va vous faire vivre l'étape alpine du jour sur le Tour de France. Chaud devant !







: @Anonyme Figurez vous qu'à un quart d'heure du départ, les deux coureurs sont dans le bus de leur équipe et que leur équipe peut encore faire appel jusqu'au premier coup de pédale (dans un quart d'heure) de leur exclusion. Selon Cyclingnews, cependant, leurs vélos n'ont pas été préparés pour prendre le départ.

: Auriez-vous svp des nouvelles de l'appel des deux coureurs exclus du TDF ? Seront-ils au départ ?... Merci si réponse.

: @Jm36 Défi relevé ! Vous confondez le fait de "faire de la publicité" comme vous dites et raconter un épisode marquant de l'histoire du Tour de France, en l'occurence face à la canicule de 2003. On a certes rayé l'Américain du palmarès, mais on n'a pas non effacé toutes les images où il apparaît façon Staline. Et enfin, si vous avez lu l'article, vous verrez que j'y parle aussi de dopage.



Notez que si l'Américain a été déchu de ses titres, on ne les a pas réattribués pour autant à ses dauphins, signe qu'il n'était pas tout seul à avoir recours au côté obscur de la médecine.

: Bonjour Monsieur Godon. Comment pouvez vous encore nous parler de Lance Armstrong et faire l'éloge de ce tricheur ? Je vous met au défi de diffuser ma réaction...