DIRECT. Tour de France 2019 : ça sent l'arrivée au sprint... Regardez et commentez la 16e étape de la Grande Boucle

Ce qu'il faut savoir

Après les Pyrénées, et avant d’attaquer les Alpes, les coureurs du Tour de France ont l’occasion de reprendre leur souffle mardi 23 juillet. Après deux semaines exaltantes, la 16e étape dessine une boucle de 177 kilomètres au départ des arènes de Nîmes, sous une chaleur qui s'annonce écrasante. Une course que vous pouvez voir et commenter, dès 13h20, sur notre site franceinfo.fr.

Une étape pour les sprinteurs ? Les spécialistes du plat ont coché cette 16e étape. La boucle du jour sera tracée en intégralité dans le département du Gard et le peloton aura même le privilège de rouler sur le pont du Gard, une vingtaine de kilomètres après le départ. Aucune difficulté majeure n'est au programme sur le tracé, à part la côte de Saint-Jean du Pin (4e catégorie, 1,8 km à 4,2%). Les coureurs s'expliqueront sûrement lors d'un sprint massif à l'arrivée.

Les espérances françaises. Alors que tout reste à faire pour le général, à l'entame de la dernière semaine, on peut se mettre à rêver. Thibaut Pinot a dominé la montée finale de la 15e étape dimanche, et comblé son retard (1’32’’) au classement général où il pointe désormais à la 4e place. Julian Alaphilippe, même en difficulté, c’est battu comme un diable pour rester en jaune, alors que le vainqueur 2018, Geraint Thomas (2e), et le prodige colombien Egan Bernal (5e), sont plus que jamais en embuscade.