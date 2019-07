DIRECT. Tour de France : le feu d'artifice français va-t-il continuer ? Suivez la 15e étape entre Limoux et Foix

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TDF

: L'échappée ne parvient pas à se constituer dans les premiers kilomètres de l'étape. Rappelons que sur un tel parcours où l'échappée a beaucoup de chances d'aller au bout, il vaut mieux qu'il y ait beaucoup de formations représentées, et que les coureurs qui la constituent ne soient pas dangereux au classement général.

: @mx La première difficulté de la journée, le col de Montségur (2e catégorie) devrait être franchi vers 13h45, ensuite le Port de Lers (1ère catégorie) vers 15h30, le Mur de Péguère (1ère catégorie) à 16h20 et enfin le Prat d'Albis vers 17h30.

: Bonjour Pierre, quels sont les temps de passages prévus aux différents cols ? Merci pour le live !

: @anonyme Tout simplement pour que le peloton parte depuis le centre-ville (pour des raisons touristiques et commerciales vis à vis de la ville hôte), roule quelques kilomètres en procession et qu'on puisse lancer les hostilités sur des routes plus larges, sans feux rouges, plaques d'égout etc... quelques kilomètres plus loin.

: Pourquoi y a t il un départ fictif sur le Tour de France....Je suis sûre que les supers journalistes de France Info peuvent me le dire !Merci pour votre super boulot !

: @anonyme J'y ai répondu hier, mais je peux ajouter depuis que l'ambiance au sein de l'équipe Bahrain Merida, où Rohan Dennis a claqué la porte jeudi, est délétère. Hier, on apprenait que Vincenzo Nibali, la figure de proue de l'équipe, ne s'y sent pas bien, et ira voir ailleurs à l'issue de la saison.

: Bonjour vous n’avez pas répondu à ma question sur ce qu’est devenu le coureur cycliste australien favori de la course contre la montre sur le Tour de France et qui a abandonné on ne sait pas pourquoi ? Merci de vôtre réponse.

Jusqu'où s'arrêtera Julian Alaphilippe ? Après avoir bluffé tout le monde lors du contre-la-montre de vendredi, le maillot jaune a encore écœuré la concurrence dans le Tourmalet. Aujourd'hui, les Pyrénées sont encore au menu. L'étape est à suivre en direct ici.





: "Je suis un peu plus convaincu chaque jour que Julian Alaphilippe peut remporter le Tour."



Interrogé dans le JDD, Richard Virenque veut croire que "Julian va être attaqué, mais va trouver des alliés de circonstance comme Thibaut Pinot sur le Tourmalet. Je suis persuadé que Julian avait la victoire dans les jambes, mais qu'il n'a pas voulu trop en faire et c'est intelligent de sa part."







: Le coureur néo-zélandais George Bennett a tweeté hier soir que Geraint Thomas avait été copieusement hué lors de la montée du Tourmalet : "J'ai couru quelques centaines de mètres avec Geraint Thomas, triste de voir quelques vrais connards le huer au bord de la route. Si vous n'êtes pas là pour supporter, restez chez vous."

: Après sa démonstration de force sur les pentes du Tourmalet, Julian Alaphilippe peut-il revoir ses ambitions à la hausse, lui qui disait ne pas vouloir se battre pour le classement général en début de Tour ? "Je vais essayer de garder le maillot jaune le plus longtemps possible. Plus on se rapprochera de Paris et plus je pourrai me poser la question. (...) Il y a des gros morceaux à venir. Je pense qu’il y aura beaucoup de changements."